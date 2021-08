U srijedu će s jugozapada ponovno stizati topliji zrak, no u četvrtak će sa zapada stići fronta i dolina u polju tlaka.

Pretežno sunčano vrijeme očekuje nas u srijedu. Poneki pljusak je moguć lokalno u Gorskom kotaru i oko Rijeke. Zapuhat će jugo, u početku slabo, zatim će prema sredini dana jačati, prognozirala je za RTL Željka Pogačić.

Unutrašnjost će biti uglavnom bez vjetra.

Prognoza za srijedu

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj poslijepodne će biti uglavnom s dosta sunca, s nešto više oblaka većinom u područjima prema granici sa Slovenijom, Zagorju i Međimurju. Mogućnost za kratkotrajni pljusak je mala. Temperature će porasti na oko 29 °C u hladu, a puhat će slab jugozapadnjak.

"Na istoku Hrvatske će popodne biti sunčano i vruće. Najviša će temperatura biti oko 30 °C uz slab vjetar jugozapadnog smjera, u Baranji i Srijemu sjeverozapadnog i zapadnog.



U Dalmaciji će danas popodne biti vjetrovito. Jugo će pojačati na umjereno, a more će biti valovitije i uzburkanije. Navečer i u noći na otocima i otvorenom moru s jakim udarima. Unatoč tomu, bit će sunčano i vruće uz temperature od 30 do 33 °C.



Najviše oblaka popodne će biti u Gorskom kotaru, Istri i širem riječkom području pa nije isključena mogućnost za poneki kratki pljusak. Drugdje uglavnom sunčano uz temperature slične ili malo više od jučerašnjih, ali uz slabo do umjereno jugo, u gorju jugozapadnjak", prognozirala je RTL-ova meteorologinja.

Prognoza idućih dana na kopnu

U četvrtak, na državni praznik, bit će svježije uz pljuskove u gotovo cijelom kopnenom području, a lokalno izraženiji i obilniji pljuskovi mogući su u zaobalju.

"Vrlo je izgledno da će biti i nevremena s jakim sjevercem. Potkraj četvrtka i u petak očekujemo smirivanje i razvedravanje pa će vikend biti sunčan, vruć, rijetko uz poneki pljusak na zapadu.

Idućih dana na moru

S pojačanim jugom i naglim okretanjem na sjeverozapadnjak, u četvrtak stižu grmljavinski pljuskovi, nevere na moru, češće u prvom dijelu dana. Vrućina će popustiti, pa će nakon smirivanja od petka noću konačno biti ugodnije. No, ne zadugo. Za vikend ponovno kreće pravi ljetni ugođaj", prognozirala je Željka Pogačić.

Vrijeme na državni praznik stoga neće ići na ruku svima koji ga žele proslaviti ili provesti na otvorenome te će, simbolično, biti lokalnih nevera i oluja.