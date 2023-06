Stigla je najavljena promjena vremena - s njom lokalno jači pljuskovi, jak vjetar te pad temperature, osobito na sjeverozapadu unutrašnjosti. No, u dijelovima zemlje zadržalo se sunčano. Stoga je poslijepodne bila i velika razlika u temperaturi između oblačnog sjevera i osunčanog juga zemlje, prognoza je meteorologinje HRT-a Tanja Renko.

Frontalni će se poremećaj polako premještati preko naših krajeva pa će se njegov utjecaj osjećati i sutra.

Prijepodne u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, još ponegdje i s kišom te umjerenim sjeverozapadnim vjetrom, a zatim smanjenje naoblake, no i u poslijepodnevnim satima bit će moguć poneki lokalni pljusak. Danju će biti svježije uz najvišu temperaturu između 21 i 23 stupnja.

Moguća kiša na sjevernom Jadranu

Razmjerno svježe za doba godine bit će i u središnjim predjelima gdje će također prvi dio dana biti u znaku oblačnog vremena i mjestimične kiše. Od sredine dana uglavnom suho te djelomice sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna između 22 i 24.

Na sjevernom Jadranu ujutro je još lokalno moguća kiša ili poneki neverin, no bit će vjerojatniji u oblačnijem gorju. Poslijepodne posvuda više sunčana vremena, a i bura će slabjeti pa će se i promet normalizirati jer će ujutro i prijepodne svakako na već uobičajenim lokacijama biti ograničenja, posebice u podvelebitskom dijelu.

U Dalmaciji promjenljiva naoblaka, a s njom i mjestimična kiša, pa i grmljavina, vjerojatnije u unutrašnjosti i lokalno uz obalu, dok će otoke uglavnom zaobići. Bura će se sa sjevera Dalmacije tijekom dana spuštati prema jugu i bit će uglavnom umjerena do jaka.

Iz DHMZ-a su izdali žuto upozorenje za cijeli Jadran.

U četvrtak stabilnije

Prije nje slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak s kojima će more, čija je temperatura između 23 i 25 stupnjeva, biti malo valovito, a vjerojatnost za poneki neverin na krajnjem jugu najveća je sredinom dana i rano poslijepodne. Jutarnja temperatura od 19 do 23, a najviša dnevna između 27 i 29 stupnjeva.

Već u četvrtak znatno stabilnije te duž većeg dijela Jadrana sunčano uz daljnje slabljenje bure i okretanje na sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni. U petak također pretežno sunčano, no zapuhat će jugo koje će najaviti promjenu koja stiže u noći na subotu.

I u unutrašnjosti u četvrtak i petak pretežno sunčano, ali vrućina će izostati. U subotu će biti promjenljivo s češćom, lokalno moguće i izraženijom kišom u gorju te u unutrašnjosti Dalmacije.