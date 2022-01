Iako su iza nas uglavnom sunčani, ali i relativno topli dani, prvi tjedan u novoj godini i dalje će biti s temperaturama iznad prosjeka, no krajem tjedna očekuju se nešto hladnije, siječnju primjernije, temperature.

Danas će lokalno biti dugotrajna magla, osobito uz obalu sjevernog Jadrana gdje će lokalno biti i slabe kiše ili rosulje. U unutrašnjosti će pak biti umjereno oblačno sa sunčanim razdobljima, a Dalmaciju čeka promjenjivo vrijeme, prognozirala je za RTL Danas meteorologija Damjana Ćurkov Majaroš. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a na moru jugo. Temperatura će i dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine; najviša dnevna temperatura danas će biti od 8 do 13, u Dalmaciji do 16 stupnjeva Celzijevih.

Ostatak tjedna

"U nastavku tjedna na kopnu sve oblačnije. Kiše će biti utorak u gorju, a zatim u srijedu u većini predjela, ali će uz osjetni pad temperature prema kraju dana prelaziti u susnježicu i snijeg, a do sredine četvrtka i uglavnom prestati. Temperatura u početku iznad prosjeka, još sredinom srijede dosta toplo, a zatim uz sjeverni vjetar osjetno hladnije.

Na Jadranu idućih dana promjenjivo s kišom, prvo na sjevernom dijelu, a onda sredinom tjedna duž cijele obale. Lokalno će biti izraženih pljuskova. Puhat će umjereno i jako jugo, a zatim jaka bura uz koju će se i uz obalu temperatura osjetno sniziti", prognozirala je RTL-ova meteorologinja.