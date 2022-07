U hladu meteorološke kućice, na 2 metra visine, jučer se u 15 sati popodne na istoku zemlje, ali i u centru glavnog grada, mjerilo oko 39 stupnjeva Celzijusovih. Topli saharski zrak koji je uzrokovao toplinski val nad Europom odmiče prema istoku. Nad središnjom Europom je polje povišenog tlaka, a duboka ciklona stacionira zapadno od Irske,a ciklona jugozapadnim strujanjem ponovo vuče topli saharski zrak nad Pirinejski poluotok.

Oslabljena hladna fronta proteže se od Baltičkog mora preko Poljske, Slovačke i Mađarske do naših sjeverozapadnih krajeva. Manja količina hladnog nestabilnog zrak s Atlantika prebacila se noćas preko Alpa i donijela grmljavinske pljuskove i osvježenje u sjeverne krajeve unutrašnjosti, tako da je, kako je i prognozirano, vrhunac ovog toplinskog vala u unutrašnjosti jučer prešao preko naših krajeva, prenosi N1.

Na jugu ostaje vruće

Što se Hrvatske tiče, nedjeljno prijepodne će na kopnu, osobito sjeverozapadnim predjelima, ali i duž Podravine i dalje biti nestabilno, uz grmljavinske pljuskove i na udare jak sjeverac. Na moru bez promjene, ostaje vruće uz slab vjetar.

Od sredine dana na zapadu kopna bit će sunčanije, ali ne još posvuda stabilno, osobito na sjeverozapadu područja. Uz umjeren sjeverni vjetar i maksimalne temperature oko 31 °C bit će manje vruće piše RTL.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu popodne vjetrovito i manje vruće. Bit će otprilike 6 °C do 8 °C niža temperatura u odnosu na jučer. Duž Posavine i Podravine računajte na još lokalne grmljavinske pljuskove.

Ekstremne temperature

U Dalmaciji se toplinski val nastavlja. Doduše, popodne će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, tako da će maksimalci ići do 35 °C, na jugu do 32 °C. Uglavnom sunčano uz obalu, no više oblaka očekujemo u zaobalju uz lokalne grmljavinske pljuskove.

Riječka regija i danas popodne očekuje ekstremno visoke temperature, od 34 °C do 37 °C uz upozorenje na vrlo veliku opasnost od toplinskog vala na zdravlje. Popodne će zapuhati umjerena bura. Prvo će blago fenirati obalu, a navečer ojačati pod Velebitom. U Gorskom kotaru i Lici uz sjeverac, više oblaka i lokalne pljuskove te sjeverac osjetno ugodnije nego jučer.