Tjedan smo započeli uz česte oborine, na moru orkanske udare vjetra, a u gorju se skupila zamjetna količina snijega, uglavnom preko pola metra. Ipak još jedna neuobičajena ciklona, koja se premještala od južnog prema sjevernom Jadranu se polako popunjava i odmiče dalje u zapadno Sredozemlje. Prolazno će biti stabilnije, ali će iznad našeg dijela kontinenta i dalje kružiti vlažan zrak, prognoza je meteorologa RTL-a Doriana Ribarića.

Utorak

U unutrašnjosti ostaje oblačno i tmurno, povremeno još s kišom, ali prijepodne znatno rjeđom i slabijom nego jučer. Na Jadranu zato uglavnom suho uz više sunčanih razdoblja, a malo kiše možda može još rano ujutro biti prema otvorenome moru. Naime, otjerati će je s obale većinom umjerena bura, no to je znatno manje vjetrovito nego jučer.

U drugom dijelu dana slično. U unutrašnjosti i dalje tmurno, ali prolazno opet nešto kišovitije. U gorskim područjima snijeg, a navečer će se skupiti novih 10 do lokalno 20 centimetara snježnog pokrivača. Više sunca na Jadranu, u Dalmaciji i vedrine po slaboj do umjerenoj buri. Ipak, pod Velebitom će do kraja dana pojačati pa može biti jakih, gdjegod opet i olujnih udara. Temperatura bez veće promjene, ali činit će se malo manje hladno.

Idući dani na kopnu

U nastavku tjedna i dalje na kopnu ostaje oblačno, u početku bez oborina, no u gorju se malo snijega očekuje svakodnevno. U četvrtak sporadično će i drugdje biti susnježice, a od petka uz hladnije i vjetrovitije prilike sve izgledniji je snijeg i u nizinama. No, neće to biti ništa značajnije, možda tek ponegdje dekorativni pokrivač.

Idući dani na moru

Na Jadranu u srijedu pretežno, zatim djelomice sunčano. No, od četvrtka opet sve vjetrovitije,. Bit će to nova epizoda jake i olujne, u petak na udare moguće orkanske bure koja će značajno pojačavati osjećaj hladnoće, a i temperatura će biti niža.

HAK: Zbog vjetra, na Jadranskoj magistrali zabrana za I. skupinu vozila

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), zbog vjetra, izvijestili su u utorak iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče; autocesta A6 Rijeka-Zagreb; Paški i Krčki most i most dr. Franja Tuđmana u Dubovniku.

Kolnici su mokri i skliski na većini cesta. Snijeg povremeno pada u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, slab u Gorskom kotaru i Lici (ima razmočenog snijega na kolniku).

Zimski su uvjeti na pojedinim državnim, županijskim i lokalnim cestama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i Lici, uključujući staru cestu kroz Gorski kotar-DC3 (Zdihovo-Delnice-Kikovica). Ponegdje ima i magle.

Zimski su uvjeti i promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na cestama (detaljan grafički prikaz nalazi se na Interaktivnoj karti HAK-a):

U prekidu je promet preko graničnog prijelaza Bogovolja, zbog tehničkih poteškoća.

U prekidu je katamaranska linija Ist-Zapuntel-Brgulje-Molat-Zadar.

Na brzobrodskoj liniji Mali Lošinj-Cres-Rijeka u utorak (24.01.2023.), s polaskom iz luke Mali Lošinj u 6 sati, katamaran će izvanredno pristati i u lukama Ilovik, Susak, Unije, Martinšćica, iako prema redu plovidbe nije bilo predviđeno.U putovanju iz luke Rijeka u 14,30 sati plovit će prema redu plovidbe za utorak.