Pred nama je novi radni tjedan, a vremenska prognoza ide na ruku svima onima koji uživaju u suncu. Narednog će tjedna tako prevladavati sunčano vrijeme i danju ugodna temperatura, a prolazna naoblaka i pokoji pljusak mogući su u četvrtak u gorju te osobito u unutrašnjosti Dalmacije i na jugu Jadrana.

"Umjerena pa i ponegdje jaka bura do sredine tjedna će oslabjeti, kao i često umjeren sjeverozapadni vjetar na kopnu, gdje će se povećati vjerojatnost za kratkotrajnu jutarnju maglu", piše HRT u meteorološkoj najavi novog tjedna.

U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčan, uz slab i umjeren sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12 °C, a najviša dnevna oko 25 °C. Podjednaka temperatura i u većinom vedroj središnjoj Hrvatskoj, gdje tek rijetko u kotlinama i uz obale rijeka može ujutro kratkotrajno biti magle. Vjetar slab, od sredine dana i umjeren sjeveroistočni.

Temperatura do 29 stupnjeva

Sjeveroistočnjak i u gorju, dok će duž obale sjevernog Jadrana puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 7 °C u gorju do 21 °C duž obale, a uz obilje sunca najviša dnevna bit će između 26 i 28 °C na moru, te od 22 do 24 °C u gorskoj Hrvatskoj. Dalmacija će biti malo toplija, iako će oblaka biti više, osobito poslijepodne. Umjerena bura prolazno će sredinom dana okrenuti na sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, pa će more biti malo do umjereno valovito, prema otvorenom dijelu i valovito.

Na krajnjem jugu Hrvatske podjednako valovito – ujutro uz umjerenu buru, na udare i jaku, zatim jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 18 i 21 °C, a najviša do 29 °C", prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

"Idući će dani na kopnu biti većinom sunčani, osobito u središnjim i istočnim krajevima, no u četvrtak je u Lici te unutrašnjosti Dalmacije lokalno moguć jači razvoj oblaka i pokoji popodnevni pljusak. Vjetar uglavnom slab, u početku u gorju još umjeren sjeveroistočni, a u Slavoniji, Baranji i Srijemu do srijede istočni i jugoistočni. Temperatura zraka bez veće promjene.

Ni na Jadranu se temperatura zraka neće mnogo mijenjati. Uz barem djelomice sunčano vrijeme slaba do umjerena bura te sjeverozapadnjak postupno će oslabjeti. Najviše sunčanih sati vjerojatno će biti na sjevernom Jadranu, a u četvrtak na jugu nestabilnije i mogućnost za pokoji pljusak”, prognozirala je Klemenčić Novinc.