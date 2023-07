Nakon nezapamćenih oluja koje su prethodnih dana poharale Hrvatsku, svi najviše gledaju u isto - kakva je prognoza i hoće li nas udariti nešto slično opet.

Prema prognozi DHMZ-a, u većini krajeva u subotu će biti barem djelomice sunčano te i dalje nestabilno - lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom izgledni su već prijepodne, ali osobito u drugom dijelu dana i navečer kada je moguće i grmljavinsko nevrijeme uz jak i olujan vjetar, ponegdje i tučom. U Dalmaciji sunčanije te uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu jugozapadnjak i jugo, a na sjeveru i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30, na moru većinom od 30 do 35 °C.

Par dana predaha od nevremena, a onda opet pogoršanje

Kako navodi Dorian Ribarić, meteorolog RTL-a, nestabilno će biti i danas, a frontalni poremećaj položen sjevernije od nas odmaknuti će na istok preko naših krajeva u noći na nedjelju.

"Nakon kišovite i pljuskovite noći, tijekom jutra i prijepodneva postupno smirivanje uz prestanak oborina. Koji izraženiji pljusak još je moguć oko Kvarnera. Postupno dulja sunčana razdoblja, a sunca na krajnjem jugu neće nedostajati. oslijepodne središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj slično kao i danas, možda malo manje izraženo. Djelomice sunčano, a onda će prolazno biti pljuskova i grmljavine, čini se izglednije predvečer uz moguće lokalno nevrijeme. No, bit će manje toplo uz 26-27 °C. Na istoku još djelomice sunčano uz malu mogućnost kojeg pljuska, ali onda navečer lokalno nevrijeme, grmljavina uz prolazno jak na udare olujan sjeverni vjetar. Temperatura između 26 i 29 °C. U Dalmaciji nastavak sunca i vrućine, sparine, a tek će ponegdje manju koliku toliku ugodu donositi slab vjetar s mora. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali nestabilno pa ponovno uz razvoj oblaka može biti pljuskova i grmljavine, uglavnom u gorju i na širem riječkom području te na sjeveru Istre. Navečer će zapuhati sjeverac, na moru bura, a bit će posvuda manje toplo", prognoza je Doriana Ribarića.

Dodaje kako nakon ovog nestabilno razdoblja, slijedi par stabilnijih i sunčanijih dana. No, već u ponedjeljak neugodno vruće, sparno, smetati će i južina, a jedno novo pogoršanje stiže sredinom idućeg tjedna, s utorka na srijedu. Što se, pak, tiče Jadrana, idućih dana će biti obilje sunca i vrućine, a malo će samo ugodnije biti od srijede. No, bit će to nakon lokalnih nevera kada zapuše bura i tramontana, osobito na sjevernom dijelu.

