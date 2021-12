Četvrtak je donio promjenu vremena. Već u ranim jutarnjim satima pala je kiša, koja se na kopnu pretvorila u snijeg. Palo ga je i u nizinama, tako da se, primjerice, u Zagrebu već stvorio tanak snježni pokrivač na cestama.

"U četvrtak na istoku Hrvatske oblačno, povremeno uz kišu, a uglavnom u zapadnijim predjelima i susnježicu te snijeg. Temperatura zraka većinom od -1 ujutro do četiri popodne na krajnjem istoku.

U središnjoj Hrvatskoj također razmjerno hladno, od -1 do tri stupnja. Bit će oblačno uz oborine na granici kiše i snijega. Na sjeverozapadu se može stvoriti i tanji snježni pokrivač, a u noći i ujutro moguća je i izraženija poledica.

I na zapadu Hrvatske većinom oblačno, uz kraća sunčana razdoblja uz obalu sjevernog Jadrana. Povremeno će padati kiša, u gorju i susnježica i snijeg, a još u noći u Gorskome kotaru kiša se može smrzavati na tlu. Jugo će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, navečer podno Velebita i buru", prognozirala je za HRT meteorologinja DHMZ-a Petra Mikuš Jurković.

Pijavice na Jadranu

Niti na obali neće biti suho. No, snijeg će ondje zamijeniti jaka kiša.

"U Dalmaciji nakon juga - umjeren do jak jugozapadnjak, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Mjestimice će biti i obilne kiše praćene grmljavinom, a s obzirom na to da je tlo već vrlo natopljeno, moguće su i bujične poplave. Temperatura bez izraženog dnevnog hoda, od pet do devet stupnjeva u unutrašnjosti te između 10 i 14 na obali.

Podjednake vrijednosti i na jugu Hrvatske, gdje će biti promjenjivo, povremeno uz kišu, lokalno i intenzivne pljuskove s grmljavinom, a na moru su moguće i pijavice. Jako jugo ujutro će slabjeti i okretati na jugozapadnjak", prognozirala je Mikuš Jurković.

Nema smirivanja vremena

Nastavak tjedna neće donijeti smirivanje, već nove oborine.

"Već u petak popodne na Jadranu će opet zapuhati jako i olujno jugo. Bit će vrlo nestabilno uz kišu, lokalno i obilniju, praćenu grmljavinom. U subotu će najprije na sjeveru zapuhati jaka, na udare i olujna bura uz koju će se razvedravati pa će u nedjelju samo na jugu biti mjestimične kiše, u zaobalju i snijega, koji je nošen burom ponegdje moguć i na obali.

Na kopnu u petak stabilnije, mjestimice uz maglu, a za vikend, osobito u subotu, povremeno oborine na granici kiše i snijega, ponajprije u višim predjelima uz stvaranje snježnog pokrivača. Bit će razmjerno hladno uz umjeren i jak sjeveroistočni vjetar", rekla je meteorologinja Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Pazite na poledicu

HAK javlja da u Gorskom kotaru i Lici pada snijeg, dok u kombinaciji s kišom pada u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Upozoravaju na poledicu, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Također, zbog prometnih nesreća, ograničenje je brzine na nekoliko prometnica, a zbog vjetra u prekidu su neke trajektne i brodske linije.

Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala je vozila obavezna zimska oprema na pojedinim cestama u Lici i Gorskom kotaru.

A1 Zagreb-Split-Ploče na dionici Bosiljevo-Brinje;

A6 Rijeka-Zagreb na dionici Kikovica-Karlovac;

DC1 Vaganac-Gračac;

DC3 Kikovica-Delnice-Zdihovo-Duga Resa;

DC6 GP Jurovski Brod-Karlovac;

DC42 Poljanak;

DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo;

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj;

DC541 DC6-čvor Novigrad (A1)

ŽC5034, 5191, 5062, 5032, 5068, 5030;

državne, županijske i lokalne ceste na području Delnica, Čabra, Vrbovskog i G. Jelenja;

DC42 Poljanak,

lokalnim i županijskim cestama na području Korenice.

Dogodile su se i tri prometne nesreće zbog kojih se promet odvija otežano. Na autocesti A1 kraj čvora Bosiljevo u smjeru Dubrovnika, promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od četrdeset kilometara na sat. Na istoj autocesti između čvorova Jastrebarsko i Karlovac vozi se uz ograničenje od 80 kilometara na sat. Na autocesti A2 Zagreb - Macelj, između čvorova Zagreb i Jankomir promet teče usporeno.

HAK upozorava vozače da obvezno koriste zimsku opremu ako kreću na put.