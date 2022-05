Već nekoliko dana diljem Hrvatske visoke su temperature, no čini se kako dolazi do perioda nešto nižih temperatura.

Ponedjeljak

"Ujutro i prijepodne oblačnije, osobito u zapadnim kopnenim krajevima, gdje uglavnom oko gorskih područja može sporadično pasti i malo kiše ili kakav kraći pljusak. Prema jugu ostaje više sunca pa i prevladavajuće sunčano. Što se vjetra tiče, uglavnom slab i tiho, ali krenuti će postupno duž obale puhati slabo jugo. Jutro razmjerno toplo i sparno.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje promjenjivo, ali uz sve više sunčanih razdoblja. Oborine će uglavnom izostati, tek vrlo rijetko koji pljusak možda uz granicu s Mađarskom. Vjetar slab istočni i jugoistočni, a temperatura oko 27 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano. Tek prolazno uz više oblaka može u Posavini pasti koja kap kiše, izglednije krajem dana. Puhat će slab do ponegdje umjeren jugoistočnjak, a bit će podjednako ili samo za nijansu manje toplo nego jučer.

U Dalmaciji pretežno sunčano, ali u zaobalju uz razvoja oblaka opet može pasti malo kiše. Slabo jugo će pojačati na umjereno, a ostaje vrlo toplo.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo. Sredinom dana još može biti kratkotrajnih pljuskova pa i grmljavine, češće u gorju, no ubrzo će se razvedravati. Puhat će slabo do umjereno, krajem dana i pojačano jugo. Temperatura od 24 do 27 °C", donosi RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Utorak će biti uglavnom suh, dok u srijedu ponovno raste vjerojatnost za kišu, većinom u unutrašnjosti. Kraj tjedna mogao bi donijeti i osjetniji pad temperatura.

Idućih dana na kopnu

Tijekom tjedna će na kopnu biti pretežno sunčano, no postoji i mogućnost pljuska u poslijepodnevnim satima, uglavnom na sjeverozapadu zemlje. U početku će puhati umjeren, u gorju ponegdje jak jugozapadnjak s kojim će temperatura opet ići malo iznad 30 °C. No, iznadprosječno toplo ostaje i nakon četvrtka.

Idućih dana na moru

Na moru će prevladavati sunčano vrijeme. U srijedu i četvrtak može biti i oblaka. Kreću i sve toplije noći.