Nakon tmurnog tjedna u Hrvatskoj nas danas očekuje promjenljivo i pretežno oblačno povremeno s kišom, na Jadranu i uz njega ponegdje i obilnom te praćenom grmljavinom s temperaturama između 3 i 8, na Jadranu od 11 do 16 °C.

Za to je zaslužan hladan zrak sjeverno od Alpa koji je greben Sibirske anticiklone, koji se proteže preko sjeverne i srednje Europe, prenosi N1.

Tako će pod utjecajem anticiklone sa sjeveroistoka i ciklone na jugozapadu danas vrijeme biti pretežno oblačno. Manje naoblake uz kratkotrajna sunčana razdoblja prognoziramo u Slavoniji i Baranji te na jugu Dalmacije. Više naoblake i kišu očekujemo u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na Jadranu gdje će biti lokalnih grmljavinskih pljuskova.

Stiže i snijeg

Poslijepodne i navečer slabljenje i prestanak oborina u zapadnim krajevima a kiša će još padati u Dalmaciji i Dalmatinskoj zagori. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo koje će slabiti krajem dana. Na sjevernom Jadranu će navečer zapuhati lebić. Temperatura zraka u unutrašnjosti od 4 do 8°C. a na Jadranu od 14 do 18°C.

Ponedjeljak pretežno oblačno uz obilne oborina na sjevernom Jadranu u Lici i Gorskom kotaru. Jutro maglovito osobito u unutrašnjosti gdje će jutarnje temperature zraka biti od 1 do 4°C. Na Jadranu jutro djelomoice sunčano uz promjenljivu naoblaku i temperature zraka od 6 do 12°C, puhat će slabo jugo i lebić. Poslijepodne porast naoblake te su lokalno mogući grmljavinski pljuskovi. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 7 do 10°C, a na Jadranu od 14 do 17°C.

Idući tjedan promjenljivo vrijeme uz povremeno slabu kišu. Temperatura zraka prvi dio tjedna bez veće promjene. Od petka do kraja vikenda jugo uz obilnu oborinu i porast temperature zraka. U nedjelju navečer očekujemo pad temperature zraka povezan uz prodor hladnog zraka sa sjevera.

Uz zahlađenje u planinskim krajevima snijeg sa stvaranjem snježnog pokrivača od 5 do 20 cm debljine, na Jadranu će zapuhati jaka bura.