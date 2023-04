Na Uskrsni ponedjeljak u istočnim hrvatskim krajevima bit će sunčana razdoblja, a danju će biti i oko 5 °C toplije nego na Uskrs. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni, piše HRT.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 °C na sjeveru do 5 °C na jugu područja, a najviša poslijepodnevna oko 15 °C.

U gorskim predjelima u prvom dijelu ponedjeljka još su ponegdje moguće slabe oborine, a zatim smanjenje naoblake. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, na moru umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Prema kraju dana vjetar u slabljenju. Poslijepodne temperatura od 10 °C u gorju do 18 °C na moru, a jutro će u Lici i Gorskom kotaru biti hladno.

Temperature u Dalmaciji i do 20 stupnjeva

Početkom Uskrsnog ponedjeljka u Dalmaciji može još lokalno biti malo kiše, no već ujutro smanjenje naoblake te će u nastavku dana prevladati sunčano s temperaturom i do 20 °C. Umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar uz većinom umjereno valovito more, a na otvorenom poslijepodne sjeverozapadni te more ponegdje valovito.

Na jugu Hrvatske najprije oblaci uz moguće ponegdje malo kiše, a poslijepodne smanjenje naoblake i razmjerno toplo. Vjetar većinom umjeren sjeverozapadni te bura, a navečer prolazno jača, prognoza je HRT-ova meteorologa Tomislava Kozarića, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Opet nestabilno u drugom dijelu tjedna

Do sredine tjedna uživamo u proljetnom vremenu. Bit će sunčanih razdoblja i osjetno toplije, lokalno i oko 20 stupnjeva, a zatim će se u četvrtak sa sjevera spustiti nova dolina i donijeti nove oborine, ovaj put lokalno i obilne. Drugi dio tjedna će biti oblačan i kišan, ali opet i svježiji, piše RTL-ova meteorologinja Damjana Ćurkov.

Na Jadranu u početku sunčano, toplije i manje vjetrovito, a zatim će pojačati jugo. Južina će donijeti više oblaka, kišu i pljuskove, lokalno i izražene.

Srijeda će još biti većinom stabilna. Osjetno će zatopliti. U drugom dijelu tjedna ponovno nestabilnije, uz češću kišu, ali i niže temperature uz koje je u gorju moguće i malo susnježice i snijega, prognoza je Tee Blažević s N1.