Utorak će biti promjenjiv i nestabilan, na Jadranu uz umjereno jugo i južni vjetar. Ponegdje će padati kiša, lokalno i izraženija te praćena grmljavinom, a mjestimice je moguće i nevrijeme. Prema večeri će se većinom razvedravati pa će u srijedu i četvrtak biti pretežno sunčano i temperatura zraka osjetno viša - najviša većinom između 33 i 38 °C. No, samo nakratko, jer već u petak stiže nagla promjena vremena s kišom koja će biti rasprostranjenija i vjerojatno obilnija nego u utorak, uz češća grmljavinska nevremena", sažeta je tjedna prognoza za HRT Kristine Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U utorak ujutro u Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano. Zatim dnevni razvoj oblaka, lokalno i mogućnost pokojeg pljuska i grmljavine, uglavnom u Posavini. Vjetar slab do umjeren zapadni, popodne i sjeverozapadni.

Na zapadu zemlje nestabilno

Sjeverozapadnjak će povremeno puhati i u središnjoj Hrvatskoj. Uz djelomice sunčano vrijeme i promjenljivu naoblaku mjestimice će biti kiše, uglavnom u Pokuplju i Banovini te vjerojatnije sredinom dana i rano poslijepodne. Navečer slijedi razvedravanje.

Jutros je u Istri, na Kvarneru i u Gorskom kotaru bilo oblačno s kišom i grmljavinskim pljuskovima. Jutarnje temperature zraka bile su u unutrašnjosti od 14 do 18, a na Jadranu oko 22 stupnja Celzija, piše N1.

Na zapadu zemlje promjenjivo i nestabilno. Povremeno će padati kiša, osobito u Istri te Gorskom kotaru, gdje je lokalno moguće i grmljavinsko nevrijeme. Otoci će biti sunčaniji. U gorju vjetar slab i umjeren jugozapadni, a na sjevernom Jadranu umjeren južni vjetar te jugo.

Jadran postaje oblačniji i kišovit

I u Dalmaciji će zapuhati umjereno jugo koje će navečer uz razvedravanje slabjeti. No do tada barem djelomice sunčano, ali uz lokalno jači razvoj oblaka i mogućnost pljuskova, uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 °C. Temperatura mora je od 22 do 25 stupnjeva Celzija.

Najduljih sunčanih razdoblja bit će na krajnjem jugu Hrvatske, ali uz prolazno povećanu naoblaku mjestimice može pasti malo kiše - u noći na otocima, popodne u zaobalju. Umjereno jugo navečer u slabljenju pa će more biti malo do umjereno valovito. Iduća dva dana na kopnu će dominirati sunčano vrijeme, iako je u srijedu ponegdje moguća kratkotrajna jutarnja magla. Uz slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar temperatura zraka bit će u osjetnom porastu. U petak nagla promjena vremena s kojom će stići kiša, a dnevna vrućina bit će manje izražena.

Kraj radnog tjedna i na Jadranu će biti oblačniji i razmjerno kišovit, osobito na sjevernom dijelu, gdje kiše može biti već potkraj četvrtka. No do tada će prevladavati sunčano vrijeme i temperatura zraka bit će u porastu. Vjetar u početku slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni, a u četvrtak će prolazno zapuhati umjereno jugo. Temperatura zraka bit će u porastu, a krajem tjedna maksimumi i do 38 °C.

Meteorolog Dorijan Ribarić također je najavio za RTL da osvježenje stiže već u petak uz ponegdje kišu i pljuskove te da će vikend biti uobičajeno topao za ovaj dio kolovoza. Na Jadranu vrućina do četvrtka, ali malo manje izražena nego na kopnu. Zato će izraženija biti promjena u noći na petak uz lokalno jače nevrijeme, naglo okretanje vjetra pa i moguću tuču, osobito na području Istre i Kvarnera. Vikend se zatim čini uglavnom suh i opet sunčaniji.

U petak navečer očekujemo prodor hladnog zraka – hladnu frontu – uz pljuskove, grmljavinu, udare vjetra i pad temperature zraka, javlja meteorolog Bojan Lipovšćak za N1.