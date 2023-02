Prema prognozi DHMZ-a u ponedjeljak nas u unutrašnjosti pretežno oblačno, mjestimice susnježica i snijeg, osobito u prvom dijelu dana, ponajviše u gorju. Na Jadranu promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, uglavnom u Dalmaciji. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Na Jadranu jaka i olujna bura, na krajnjem jugu umjereno do jako jugo. Minimalna temperatura zraka između -4 i 0, a na Jadranu 3 i 9 °C. Najviša dnevna od -1 do 4, na Jadranu od 6 na sjeveru do 13 °C na jugu.

U prologu pak pogledajte što nas očekuje u narednih nekoliko dana i kad se očekuje smirivanje vremena.