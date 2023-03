Stiže nam još jedna promjena vremena. Već u četvrtak poslijepodne i navečer može pasti malo kiše, najizglednije na širem riječkom području i u unutrašnjosti.

Na satelitskim snimkama stranice SAT24.com može se vidjeti kako prema Europi trenutno velikom brzinom putuje Genovska ciklona. Iako se na na snimkama može primijetiti kako ciklona ima oblik uragana, radi se o uobičajenoj pojavi za Europu, javlja 24sata. Ciklona sa sobom donosi vjetrove od 120 km/h, ali i pljuskove i grmljavinu. Očekuje se kako će tek djelomično zahvatiti Hrvatsku, dok bi se na jačem udaru mogli naći dijelovi Srbije.

Genovska ciklona je ciklona koji nastaje južno od Alpa, nad Genovskim zaljevom u Ligurskom moru ili dolinom rijeke Pad u sjevernoj Italiji ili nad sjevernim Jadranom. Spada u skupinu ciklona koje se rijetko javljaju, u prosjeku dva do tri puta godišnje. Genovska ciklona ima velik utjecaj na vremenske prilike u cijelom Jadranu i najčešće donosi pogoršanje vremena.

Kako navodi DHMZ, u petak se očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, na širem riječkom području uz mogućnost za malo kiše. Poslijepodne i navečer sa zapada naoblačenje s kišom.

Žuto upozorenje za cijelu Hrvatsku

"Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak na moru jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na moru od 9 do 12, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 °C", javlja DHMZ. Meteoalarm je za petak izdao žuto upozorenje za cijelu Hrvatsku ponajviše zbog jakog vjetra.

"Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom", navodi Meteoalarm.

Za vikend iznadprosječno toplo, a onda je moguć i snijeg?!

Kako navodi DHMZ, idućih dana očekuje se promjenljivo povremeno s kišom, na moru i pljuskovima s grmljavinom. U nedjelju će zapuhati sjeverni vjetar, na Jadranu bura koja će u ponedjeljak biti jaka i olujna. Za vikend iznadprosječno toplo, a u ponedjeljak osjetno hladnije. "Od nedjelje će na moru ponovno zapuhati jaka bura, što je uvod u osjetnije zahladnjenje početkom novog tjedna, s kojim bi u gorju ponovno moglo pasti i malo snijega", navodi meteorologinja N1 televizije Tea Blažević.