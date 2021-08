Vrijeme u četvrtak ujutro je u većem dijelu zemlje bilo vedro, uz slabu buru na sjevernom Jadranu. Kako navodi meteorolog N1 televizije Bojan Lipovšćak, uz riječne tokove u unutrašnjosti bilo je magle, a povećane naoblake uz slabu kišu na krajnjem jugu Jadrana. Jutarnje temperature bile su u unutrašnjosti od 8 do 12, a na Jadranu oko 19ºC.

"Vrijeme će danas biti pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku na južnom Jadranu. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 23 do 26, a na Jadranu od 26 do 29 stupnjeva. Navečer će u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu doći do brze promjene vremena. Prognoziramo naoblačenje s kišom, grmljavinom, udarima vjetra i osjetnim padom temperature", navodi Lipovšćak.

Dodaje kako će na sjevernom Jadranu zapuhati jaka do olujna bura, a pogoršanje vremena će se tijekom noći proširiti na veći dio unutrašnjosti i sjeverni i srednji Jadran.

Nestabilno vrijeme sve do kraja kolovoza

Prema prognozi meteorologinje RTL-a Damjane Ćurkov, na kopnu će do kraja kolovoza ostati nestabilno vrijeme.

"Kiše će u petak u noći i ujutro biti posvuda, lokalno i obilne, a zatim će poslijepodne na zapadu unutrašnjosti biti mirnije, postupno i vedrije. U subotu na istoku zemlje oblačno s kišom i pljuskovima, u nedjelju će oborina biti manje. Temperatura će se sniziti pa će uz 20-ak stupnjeva biti prilično svježe", navodi meteorologinja RTL-a.

Što se, pak, tiče prognoze za iduće dane na Jadranu, Damjana Ćurkov navodi kako će u nastavku tjedna biti nestabilno, osobito u Dalmaciji.

"U petak će kiše biti posvuda, zatim u subotu uglavnom u Dalmaciji, lokalno i obilne. Od nedjelje sunčanije, ali i dalje ne posve stabilno. Temperatura će i uz obalu biti ispod prosjeka za ovo doba godine", zaključuje meteorologinja RTL-a.