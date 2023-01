Nalazimo se između dva sustava, stabilnije anticiklone sa sjeveroistoka kontinenta i ciklonalnog vrtloga u Sredozemlju. Upravo će ciklona danas imati jači utjecaj kako će se produbiti ad jugom Italije i iznad Jonskog mora, prije nego oslabi u danima vikenda na svom putu dalje na jugoistok, glasi najnovija prognoza RTL-ovog Doriana Ribarića, piše Danas.hr.

Četvrtak

Ujutro i prijepodne na kopnu oblačno, tmurno, ali još uglavnom suho, tek će malo slabog snijega još biti u Gorskom kotaru i dijelu Like. Više oblaka bit će i u Dalmaciji, ponegdje i malo kiše, ali uglavnom na otocima gdje će puhati do umjeren istočni vjetar, na otvorenome i jugo. Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano, ali uz umjerenu i jaku buru. Jutro posvuda hladno, na kopnu za nijansu hladnije, uglavnom oko nule ili manji minus.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje većinom oblačno uz tek manju mogućnost za slabu susnježicu ili slab snijeg, posebice na području Banovine. Temperatura malo niža, bit će oko 3-4 °C. No, pojačat će sjeveroistočni vjetar, do večeri već umjerene jačine pa će se činiti hladnije.

I na istoku dosta oblaka, ali će ovdje izglednija biti povremena susnježica, sve češće i slab snijeg, osobito prema kraju dana u Posavini i u slavonskom gorju. Vjetar umjeren sjeveroistočni, a temperatura oko 3 °C, lokalno i niža.

U Dalmaciji više sunca prema sjeveru gdje će bura već imati jake, do večeri i olujne udare. Kiša pa i pokoji pljusak praćen grmljavinom mogući su na otocima, osobito udaljenijim, no do kraja dana koja kap se očekuje i ponegdje uz obalu na širem dubrovačkom području. Temperatura oko 11 °C, niža u zaobalju.

Na sjevernom Jadranu sutra najviše sunca, ali i najvjetrovitije uz jaku na udare olujnu buru, a u velebitskom kanalu će zasigurno već biti i orkanskih udara. Oblačno i tmurno u gorskim područjima, slab snijeg uglavnom navečer. Malo hladnije, ali na buri će se činiti i znatno hladnije nego u unutrašnjosti.

Idućih dana na kopnu

Do nedjelje na kopnu oblačno uz povremeno slab snijeg i u nizinskim područjima, češći u istočnim područjima gdje će biti i tanjeg, uglavnom samo dekorativnog snježnog pokrivača. Kraj tjedna bez oborina, a bit će napokon i sve više sunca. No, iako će danju biti manje hladno, jutra će biti još hladnija, početkom idućeg tjedna uz izraženije minuse.

Idućih dana na moru

Na Jadranu barem djelomice sunčano, iako će povremeno biti promjenjive naoblake. Uz više oblaka i buru koja pahulja može u petak zalepršati u Primorju. Do nedjelje duž cijele obale vrlo vjetrovito, a podno Velebita i Biokova bura će mjestimice biti i orkanske jačine. Temperatura u blagom padu.

DHMZ: Oblačno, moguća slaba susnješica

U unutrašnjosti oblačno, mjestimice uz slab snijeg ili susnježicu uglavnom u gorskim predjelima, a na Jadranu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, izvijestio je u četvrtak Državni hidrometeorološki zavoda (DHMZ).

Malo kiše past će ponegdje na djelu srednjeg Jadrana i na jugu. Vjetar na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima.

Najviša dnevna temperatura zraka od 0 do 4 na kopnu te od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva duž obale.

HAK: Jak vjetar otežava promet na dionicama A1 i A6

Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorene su autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između Sv. Roka i Posedarja, A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica i državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub.

Obilazak za ostale skupine na A1 je preko Gračaca, Obrovca i Karina - DC50 i DC27); a na A6 starom cestom kroz Gorski Kotar - DC3);

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle (I. skupina), a na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobuse na kat i autobuse duplih osovina koji vuku prikolicu.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle, mjestimice vrlo guste.

Zimski su uvjeti i promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na cestama u Gorskom kotaru i Lici.

Zbog tehničkih problema u prekidu je katamaranska linija Ubli-Vela Luka-Hvar-Split.

Trajektna linija Porozina–Brestova zbog loših vremenskih uvjeta ne prevozi autobuse i teretna vozila iznad 3 tone nosivosti.

Na graničnom prijelazu sa Srbijom Tovarnik (Šid) teretna vozila čekaju 4 sata na ulazu, a jedan sat na izlazu.