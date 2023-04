Pogled na satelitska snimku jasno pokazuje razmjer oblačnog sustava nad našim, ali i većim dijelom Europe. Na pravu stabilizaciju ćemo morati još malo pričekati, ali će zato sunce već od danas sve češće provirivati iza oblaka, prognoza je RTL-ove meteorologinje Željke Pogačić Brckan.

U ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno. Povremeno će padati kiša, a popodne su moguća i kraća sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 10 °C, a dnevna oko 15 °C, objasnila je HRT-ova meteorologinja Tomislava Hojsak.

Past će i malo kiše..

Većinom oblačno i u središnjoj Hrvatskoj. Past će pritom i malo kiše, koja bi na sjeveru mogla i izostati. Kraćih sunčanih razdoblja bit će vjerojatno sredinom dana i popodne. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima. Dnevna temperatura od 15 do 17 °C.

Danju i na sjevernom Jadranu od 15 do 18 °C, a u gorju od 8 do 11 °C. Uglavnom suho uz kraća sunčana razdoblja bit će u Istri, dok će na Kvarneru i u oblačnijem gorju povremeno padati kiša, češće u Lici. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, na moru bura, pod Velebitom s olujnim udarima.

Narančasti meteoalarm izdan za Kvarner

U ponedjeljak je za Velebitski kanal izdan crveni meteoalarm, a za Kvarner narančasti zbog jakog vjetra.

Bura i u Dalmaciji, većinom umjerena, na sjeveru mjestimice i jaka, a popodne prema otvorenom sjeverozapadni vjetar. Bit će promjenjivo oblačno uz povremenu kišu, pa i u obliku pljuskova, češće u unutrašnjosti, gdje će i sunčanih razdoblja biti manje. Dnevna temperatura od 15 do 17 °C.

I na jugu Hrvatske promjenjivo, kiša češće u prvom dijelu dana, a popodne sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab do umjeren, bura i sjeverozapadnjak. Temperatura danju oko 16 °C.

Idućih pet dana

Utorak će na kopnu biti ponovno oblačniji uz čestu kišu, a i srijeda će biti svježija uz sjeverac. Tek u drugom dijelu tjedna računajte na sunčanije prilike uz sve manju vjerojatnost za popodnevne pljuskove.

Vrlo slična situacija i na moru. Utorak i srijeda proteći će uz češće pljuskove, ali većinom u Dalmaciji. Pritom će bura oslabjeti, a onda slijedi izmjena jutarnjeg burina i dnevnog maestrala - kao znak stabilnijeg i mirnijeg perioda uz sve više temperature.

Za sve željne stabilnijeg i toplijeg proljetnog vremena, valja se strpjeti još samo nekoliko dana.