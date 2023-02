Većinom oblačno povremeno s kišom, ponegdje i obilnijom, osobito na istoku i u gorju. Krajem dana uz osjetan pad temperature zraka kiša će najprije u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg, prognozira za subotu Državni hidrometeorološki centar (DHMZ).

Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, a na Jadranu vrlo jako jugo. Sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak će okrenuti na sjeveroistočnjak, a potkraj dana na sjevernom Jadranu na jaku buru.

Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 14, a na moru od 13 do 16 Celzijevih stupnjeva. Navečer na kopnu osjetno zahladnjenje.

Nedjelja

Oblačno, u unutrašnjosti sa susnježicom i snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorju gdje će ponegdje pasti i više od 25 cm snijega. Na Jadranu kiša, u Dalmaciji mjestimice i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a na sjevernom će dijelu lokalno biti i snijega nošenog burom. U unutrašnjosti Dalmacije popodne i navečer susnježica i snijeg. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, Na većem dijelu Jadrana jaka i olujna, na sjevernom i orkanska bura, a na južnom dijelu olujno jugo. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 2, a na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna uglavnom od 0 do 4, a na Jadranu između 5 °C na sjevernom i 14 °C na krajnjem jugu.