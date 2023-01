Pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, a oblačnije uglavnom na krajnjem istoku, ponegdje još i uz slabu oborinu u Srijemu, prognozira za srijedu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar većinom slab, u Slavoniji i Baranji do sredine dana umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverni vjetar, na otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Ujutro u Dalmaciji vjetar ponegdje još jak s olujnim udarima. Najviša temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva.

Četvrtak

Za četvrtak pak navode kako će u prvom dijelu dana biti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, u gorju i snijegom, a susnježice nakratko može biti i u nizinama. Zatim prestanak oborina i prolazno razvedravanje. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, na Jadranu od 3 do 8, a najviša dnevna od 5 do 10, na Jadranu do 13 °C.

Tea Blažević s N1 pak dodaje kako u noći na četvrtak treba računati na kišu na zapadu i sjeverozapadu zemlje, u gorju će prelaziti u susnježicu i snijeg.

"Četvrtak donosi prolazno i kratkotrajno naoblačenje, uglavnom u gorju sa snijegom, no ne može se posve isključiti niti u nizinama, makar na kratko. Već drugi dio četvrtka donosi postupno razvedravanje sa sjeverozapada.

Od petka stabilnije, barem dijelom sunčano, uz južinu i postupno toplije. Krajem tjedna i početkom idućeg ponovno raste vjerojatnost za kišu", glasi prognoza ove meteorologinje.

Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a za HRT je također otkrio što nas čeka do kraja tjedna.

"U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano. Većinom oblačno na krajnjem istoku, gdje još može pasti i malo kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 3 °C, a najviša dnevna između 6 i 8 °C.

Podjednaka dnevna temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj, a jutarnja će biti osjetno niža - i do -3 °C. Bit će djelomice sunčano, ujutro ponegdje s kratkotrajnom maglom.

Na sjevernom Jadranu i u gorju barem djelomice sunčano. Uz obalu će ujutro puhati umjerena do jaka bura, a zatim prema otvorenome moru sjeverni vjetar. Jutro u gorju hladno, uz mraz i temperaturu zraka od -5 do -2 °C, dok će uz obalu biti između 2 i 5 °C. Najviša dnevna u gorju oko 6 °C, na moru između 11 i 13 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, ali i vjetrovito. Puhat će umjeren i jak, na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 3 °C, uz obalu između 6 i 8 °C, a dnevna od 9 do 14 °C.

Podjednaka temperatura bit će i na jugu Hrvatske, uz prevladavajuće sunčano, samo ponegdje uz povećanu naoblaku. Puhat će umjeren, prema otvorenome moru i jak sjeverozapadni vjetar."

U nastavku tjedna promjenjivo

"U četvrtak u unutrašnjosti prolazno naoblačenje, mjestimice s kišom, u gorju susnježicom i snijegom, kojeg ponegdje može biti i u nizinama. U petak i subotu promjenjivo oblačno, a ponegdje su moguće i slabe oborine, i to uglavnom u gorskim krajevima. Temperatura zraka u postupnom porastu.

Na Jadranu u četvrtak promjenjivo oblačno, mjestimice uz malo kiše. U petak i subotu uglavnom suho i barem djelomice sunčano. U četvrtak će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a zatim će okrenuti na jugo", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.