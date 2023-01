Preko nas se premješta jedan oslabljeni frontalni poremećaj sa zapada kontinenta. No, neće biti obilnije kiše kao početkom tjedna, a glavnina će se i ispadati već do prijepodneva, kaže prognoza RTL -ovog Doriana Ribarića.

Uz prolazno jače naoblačenje bit će mjestimičnih oborina u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Uglavnom se radi o kiši, rijetko uz granicu sa Slovenijom susnježici, dok će se u višem gorju te osobito Gorskom kotaru, Lici pa i Banovini skupiti koji centimetar snijega. U Dalmaciji zato ostaje uglavnom suho, no oborine će već tijekom prijepodneva prestajati i. Vjetar uglavnom slab, na sjevernom Jadranu i krajnjem jugu slaba do umjerena, pod Velebitom lokalno jaka bura i tramontana. Samo jutro posvuda razmjerno hladno.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj razvedravanje, većinom i pretežno sunčano. Izostat će i značajniji vjetar, a ostat će podjednako svježe kao i jučer ili samo za nijansu hladnije. Bit će to temperatura oko 8-9 °C.

Smanjivanje naoblake

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu postupno smanjivanje naoblake, osobito prema zapadu i barem djelomice sunčano, dok će se nešto više oblaka zadržavati na krajnjem istoku, ali bez oborina. Temperatura između 6 i 8 °C.

U Dalmaciji poslijepodne najviše sunca, čak će vedrina i prevladavati. Temperatura bez veće promjene, između 11 i 14 °C, no činit će se ugodnije, jer će biti manje vjetrovito uz tek ponegdje slabu do umjerenu tramontanu.

Na sjevernom Jadranu i u gorju razvedravanje te ubrzo posvuda pretežno sunčano, malo više zaostalih oblaka možda tek u gorskom kotaru. Bura i tramontana će malo popustiti pa će biti i tu malo ugodnije, uglavnom između 10 i 13 °C, malo samo niže u gorju.

Idućih dana na kopnu

Do kraja tjedna na kopnu uglavnom suho i djelomice sunčano, najsunčanije u subotu, a tek malo oborina može biti potkraj petka i nedjelje. Nova jača oborinska epizoda očekuje se početkom idućeg tjedna, a s njom je na zapadu izgledna susnježica, uglavnom samo u gorju snijeg. No, temperatura za vikend u porastu, opet danju iznad 10 °C, a malo svježije čini se bit će od ponedjeljka.

Idućih dana na moru

Na Jadranu postupno malo toplije, a do nedjelje i uglavnom pretežno sunčano. Nešto više oblaka bit će potkraj petka i nedjelje, ali uglavnom samo na širem riječkom području može pasti koja kap kiše. No, naoblačenje potkraj nedjelje pratiti će jačanje južine, a početkom idućeg tjedna bit će to jako pa i olujno jugo te oštro s kojima će duž obale pasti i obilna količina kiše.

DHMZ: Povremeno kiša, popodne razvedravanje

U prvom dijelu četvrtka umjereno do pretežno oblačno povremeno s kišom, u višem gorju susnježicom i snijegom, a uglavnom suho bit će na jugu, dok se od sredine dana očekuje prestanak oborina i razvedravanje sa zapada pa će poslijepodne u većini krajeva prevladavati sunčano.

Po prognozi Državnoga hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), vjetar uglavnom slab, na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura između 6 i 10, na Jadranu od 10 do 14 Celzijevih stupnjeva.

Petak

Pretežno oblačno i većinu dana suho. Ujutro mjestimice u unutrašnjosti magla, a na jugu i istoku i sunčana razdoblja. Popodne i osobito navečer mjestimice kiša, uglavnom slaba, u najvišem gorju susnježica. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, osobito u gorju, u Dalmaciji jugo, ujutro ponegdje duž obale i bura.

HAK: U Gorskom kotaru mjestimice ima ugaženog snijega na kolniku

Kolnici su jutros mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a u Gorskom kotaru mjestimice ima ugaženog ili razmočenog snijega na kolniku, no sve su ceste otvorene i prohodne za sve kategorije vozila.

Po izvješću HAK-a u 7 sati, zbog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle (I. skupina vozila).

Mogući su odroni osobito na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju. Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje.

Na graničnom prijelazu Tovarnik se u teretnom prometu čeka pola sata na izlazu, a 3 sata na ulazu u zemlju.