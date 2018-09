VRDOLJAK TVRDI DA SU SPREMNI ZA IZBORE: ‘Ne zazivamo ih, ali ne moćemo dopustiti da destabilizatori u njih uđu spremniji od nas’

Kazao je kako su osnivanjem izbornog stožera željeli pokazati da su spremni

Predsjednik Hrvatske narodne stranke (HNS) Ivan Vrdoljak u subotu je na proslavi Dana osječkog HNS-a izjavio kako su osnivanjem izbornog stožera u stranci htjeli pokazati kako žele biti “operativno i logistički spremni“ ako do izbora dođe te kako “ne zazivaju izbore, ali neće do beskraja slušati one koji nisu spremni na izbore, a govore da bi ih voljeli.“

“Ne možemo si dopustiti da zagovornici destabilizacije Vlade i izbora u izbore uđu spremniji od nas. Mi smo osnovali izborni stožer kako bismo u svakom trenutku bili operativno i logistički spremni , kao što bi to trebala biti svaka ozbiljna stranka“, rekao je Vrdoljak na novinarski upit zbog čega je HNS prva stranka koja je osnovala izborni stožer. Na upit kako ocjenjuje stabilnost Vlade RH, Vrdoljak je rekao kako “nemaju problema s većinom”.

“Volio bih da Vlada izađe pred Sabor s programom Vlade za sljedeće dvije godine, tako da ne bude više potencijalnih ucjena pojedinih saborskih zastupnika, nego da jasno znamo što su nam ciljevi u sljedeće dvije godine i tražiti potvrdu Sabora za t”“, rekao je Vrdoljak. Dodao je kako nije problem u tome ima li unutar neke stranke problema, nego je problem ima li ova Hrvatska šansu biti bolja.

Što donosi mirovinska reforma?

Na upit hoće mirovinska reforma u budućnosti doista donijeti bolji život umirovljenicima, ustvrdio je da sigurno hoće, ali ne samo zbog reforme. “Očekujem da će naše gospodarstvo u budućnosti biti bolje nego danas, a obrazovni sustav našu djecu učiniti konkurentnijom nego što smo mi i da će zbog toga na bazi gospodarskog rasta i gospodarskih aktivnosti u mirovinskom fondu biti dosta sredstava kako bi naši umirovljenici u budućnosti dostojanstveno živjeli. To je ključ svega“, rekao je Vrdoljak.

HNS je, rekao je, zadovoljan komunikacijom koju je oko reforme imao s ministrom rada i mirovinskog sustava Markom Pavićem.

“Jasno smo rekli zašto branimo postojanje 2. stupa i iza toga stojimo. Jedino se tako i može doći do kompromisnog i najboljeg rješenja. Može se sve podvući pod jednu crtu – najmanje mirovine će biti veće. a 2. stup će i dalje postojati i sredstva će se koristiti za razvoj gospodarstva, a ne za krpanje proračunskih rupa. Mogu reći da smo se s njim oko reforme složili sa oko 95 posto stvari. Treba još uskladiti detalje, ali slično razmišljamo“, zaključio je Vrdoljak.