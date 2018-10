VRDOLJAK POSLAO PISMO HNS-ovcima I OPRAO PUH: ‘Ostavka se na takvu važnu funkciju može i mora dati na primjeren način’

Puh je kao glavne razloge izlaska iz HNS-a navela nerješavanje lokalnih problema koje se nadala riješiti kada su ušli u koaliciju s HDZ-om

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak, članovima je poslao pismo vezano uz odlazak Marije Puh iz te stranke, prenosi N1.

Podsjećamo, Puh je kao glavne razloge izlaska iz HNS-a navela nerješavanje lokalnih problema koje se nadala riješiti kada su ušli u koaliciju s HDZ-om. Imali su dva projekta koja očigledno nisu provedena, jedan je bio projekt klizišta, a drugi omogućavanje besplatnih kvota pri upisu na Veleučilište Hrvatsko Zagorje – Krapina.

Pismo HNS-ovcima

“Drage HNS-ovke i HNS-ovci,

Želim Vas informirati da smo jučer, nažalost, putem medija, doznali da je naša potpredsjednica i saborska zastupnica Marija Puh dala ostavku na sve funkcije u stranci te će u Hrvatskom saboru nastaviti djelovati kao nezavisna zastupnica.

Smatram da se ostavka na takvu važnu funkciju može i mora dati na primjeren način – usmeno na službenim tijelima stranke ili pismeno, poštujući Statut HNS-a i ljude u stranci koji su joj dali povjerenje, te uz prethodnu argumentaciju. Unatoč tome što Marija nije postupila tako, poštujem njenu odluku i u ime cijelog HNS-a želimo joj svu sreću u privatnom i političkom životu.

HNS je stranka koja je mladim ljudima i novim licima oduvijek davala priliku, pa je tako i Marija dobila priliku sav svoj potencijal iskazati i kao saborska zastupnica i kao potpredsjednica stranke i HNS joj je u tome davao svesrdnu podršku. Njezina jučerašnja odluka neće nas obeshrabriti da otvorena srca nastavljamo djelovati na isti način”, navodi se u pismu.

Izabrana zamjena

“Isto tako, želim vas informirati da je jučer održano i predsjedništvo Krapnisko – zagorske organizacije HNS-a te da su naši članovi, dožupan, načelnici i dužnosnici, članovi predsjedništva KZŽ-a, neugodno iznenađeni ovom odlukom, budući da je potpredsjednica uživala njihovu maksimalnu podršku i budući da su i sami dali golemi doprinos da postane saborska zastupnica. No, KZŽ nastavlja i dalje i već jučer je izabran v.d. predsjednika organizacije Robert Šplajt, što samo dokazuje snagu organizacije i njihovo povjerenje u HNS i ovu Vladu da radimo dobar posao, kako za cijelu Hrvatsku tako i za Zagorje.

Pitaju nas ljudi i stranački prijatelji zašto je do takve odluke uopće došlo?

Ono što smo mogli doznati putem medija jest da ona smatra da ova Vlada nakon 16 mjeseci nije učinila dovoljno za Zagorje”, navodi se u pismu predsjednika HSS koji navodi kako nažalost tamo tvrdnji činjenice ne u idu u prilog, pa su dojma da su ipak u toj odluci prevladali neki drugi, osobni interesi i da se takva konstrukcija koristi samo kao alibi za nastavak djelovanja u nekoj drugoj političkoj opciji.

Osigurano 50 milijuna kuna

“Naime, kada govorimo o političkoj razini, HNS je stranka svih građana, a Vlada mora podjednako voditi brigu o svim krajevima Hrvatske, neovisno o tome iz koje županije dolaze pojedini njezini dužnosnici ili saborski zastupnici iz parlamentarne većine.

Kada pak govorimo o činjenicama na operativnoj razini – samo za klizišta, što je tema za koju se naša bivša potpredsjednica Puh posebno borila, što kroz ministarstva što kroz Hrvatske vode osigurano je oko 50 milijuna kuna. Od energetske obnove do komunalnih i drugih projekata, ulaganja države u Zagorje rastu i za dodatnih nekoliko desetaka milijuna kuna. Nijedna hrvatska Vlada prije nije toliko učinila za rješavanje tog problema”.

Tek nešto više od godine dana

“Ono što je HNS naučio i što naši članovi dobro znaju – interes građana uvijek nam je bio važniji od interesa stranke ili interesa pojedinaca, a u politici kao “umijeću mogućeg” treba prije svega biti uporan i strpljiv i rezultati će doći. Uostalom u Vladi RH participiramo tek nešto više od godine dana.

Pred nama je mnogo izazova, od uvođenja boljeg obrazovanja za našu djecu do aktivnog sudjelovanja u kvalitetnoj poreznoj i mirovinskoj reformi s ciljem ostvarenja većih plaća i sigurnijih mirovina, te niza projekata u sektoru graditeljstva – od energetske obnove vrtića i škola pa sve do obiteljskih kuća, preko subvencioniranih stambenih kredita za mlade do digitalizacije svih postupaka u prostornom uređenju koji će građanima dokumente učiniti dostupnima na jedan klik, umjesto uobičajenog stajanja u redovima pred raznim šalterima.

HNS je liberalna stranka kojoj je napredak cijelog društva i svih građana najvažniji i zato nastavljamo dalje punom parom uz vašu podršku. Naše konkretne rezultate za bolji život svakog pojedinca u Hrvatskoj građani će sasvim sigurno prepoznati na svim nadolazećim izborima”, stoji u pismu koje je potpisao predsjednik stranke, Ivan Vrdoljak, prenosi N1.