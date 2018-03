Na pitanje zašto se izjava koja nikog ne obvezuje uopće usvaja, Vrdoljak je odgovorio: ‘A čemu šteti takva izjava?’

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak nakon sastanaka koalicijskih partnera otkrio je kako glasi interpretativna izjava u Istanbulskoj konvenciji koju je najavio premijer Andrej Plenković.

Vrdoljak je rekao kako HNS prihvaća izjavu te da smatra kako se ista uklapa u sadržaj i bit konvencije. ‘Prvo smo zadovoljni što ide ratifikacija, ubrzali smo taj proces na pristojan način. Izjavu prihvaćamo i mislimo da se uklapa u sadržaj i bit konvencije. Sam postupak komunikacije s javnošću pokazuje da Hrvatska političkom širinom i kompromisom dolazi do sve većih demokratskih standarda i to me veseli’, rekao je Vrdoljak, prenosi N1.

‘Ne stavlja obavezu na uvođenje bilo kakve ideologije’

HNS-ovac kaže kako se u izjavi nalazi ono što je bit konvencije, a to je zaštita žena od nasilja. ‘Drugo, da ne stavlja obavezu na uvođenje bilo kakve rodne ideologije, što de facto činjenično i ne donosi i treće, još jednom naglašavanje ustavnih odredbi Republike Hrvatske, a posebno onih koji se odnose na ljudska prava, manjinska prava i slobodu koju ne možemo izdvojiti iz društva. Mene veseli da smo posebno naglasili što je Hrvatska i što mora poštovati, a to je sloboda’, dodao je Vrdoljak.



Vrdoljak: Izjava nikome ne šteti

Na pitanje zašto se izjava koja nikog ne obvezuje uopće usvaja, Vrdoljak je odgovorio: ‘A čemu šteti takva izjava? Čemu šteti bilo koja izjava koja bi dovela širem konsenzusu? Hrvatsko društvo je kompleksno, a ako netko misli da će napraviti Hrvatsku primjerenu svom stavu, neće. Kompromis je velika stvar, a ako ova izjava doprinosi širem društvenom konsenzusu, ja bih je češće koristio, da ljudi shvate u čemu je stvar’, rekao je Vrdoljak.