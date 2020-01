VRDOLJAK O ZAHTJEVU ZA SMJEUI DIVJAK: ‘Odlučujemo hoćemo li obrazovanje povjeriti znanstvenici ili politikantima’

‘U hrvatskoj plitici se uspjeh očito ne može oprostiti’, kazao je Vrdoljak i dodao da Europska komisija i stručna javnost podržavaju reformu koja je nakon 25 godina ušla u hrvatske škole i krenula naprijed, što bi, ističe, trebao biti trenutak da svi daju doprinos kako bi reforma bila još bolja

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak u utorak je izjavio da će se na sutrašnjoj saborskoj raspravi o oporbenom zahtjevu za opozivom ministrice obrazovanja Blaženke Divjak odlučivati treba li budućnost obrazovanja i djece povjeriti znanstvenici i profesorici ili politikantima.

“Sutra ćemo odlučivati o tome trebamo li povjeriti budućnost hrvatskog obrazovanja i hrvatske djece znanstvenici, profesorici, ministrici Blaženki Divjak, ili politikantima kao što su Maras, Pernar, Grmoja i slični. Očekujemo da će njihov način komunikacije biti politikantski, a naš će sigurno biti sadržajan i ozbiljan”, izjavio je Vrdoljak nakon sjednice HNS-ova Kluba koji se okupio pred raspravu o opozivu ministrice Divjak na zahtjev oporbe predvođene SDP-om.

“U hrvatskoj plitici se uspjeh očito ne može oprostiti”, kazao je i dodao da Europska komisija i stručna javnost podržavaju reformu koja je nakon 25 godina ušla u hrvatske škole i krenula naprijed, što bi, ističe, trebao biti trenutak da svi daju doprinos kako bi reforma bila još bolja. “Umjesto da svatko tome da svoj doprinos, mi se vraćamo u povijesne ratove i politikantstvo, ali to nas neće zaustaviti. Lijepo je uspjeti i dati rezultat i u hrvatskoj politici, iako neki politikanti to nikada neće shvatiti”, rekao je Vrdoljak.

Potpora svih koalicijskih partnera ministrici Divjak

Ne sumnja u potporu svih koalicijskih partnera ministrici Divjak iako , kaže, o tome uopće nisu razgovarali, uključujući i zastupnike Kluba Milana Bandića. “Ministrica je poslala odgovore premijeru na zahtjev koji je došao iz Sabora i vjerujem da će očitovanje premijera Andreja Plenkovića biti na tom tragu”, odgovorio je na pitanje misli li da će premijer u raspravi zdušno braniti ministricu.

Vrdoljak je rekao kako na današnjem sastanku stranaka vladajuće koalicije ne očekuje razgovor o međusobnim odnosima jer je, istaknuo je, fokus HNS-a na reformi obrazovanja, reformskim procesima u Ministarstvu graditeljstva, POS-ovim stanovima, subvencioniranim kreditima i o tome mogu razgovarati s koalicijskim partnerima.

“Nekoliko puta sam već rekao, bilo je puno teži ući u Vladu s HDZ-om nego izaći iz nje, ali mislim da je rezultat rada Vlade HDZ-a i HNS-a dobar. Reforma i naši ciljevi koje smo zacrtali su realizirani. Kada se to uzme u obzir, mislim da su potvrđene teško donesene odluke prije dvije i pol godine. Ako je netko tog trenutka mislio da će to biti idealni odnosi, u nekom blagostanju, to nitko nije mogao očekivati. Ali, poštivanje jedni drugih i korektnosti odnosa nije nedostajalo”, naveo je.

Na pitanje bi li HNS dao nekog drugog kandidata za ministra obrazovanja, Vrdoljak je odgovorio da ako netko misli izbaciti Blaženku Divjak iz Vlade, “onda je potpuno jasno i njima i nama da izbacuju i HNS i sve oni za što smo mi nosili političku odgovornost”.

Divjak: Branit ću se argumentima

Divjak je najavila da će se na sutrašnjoj raspravi ‘braniti’ argumentima. “Od početka mandata inzistiram da se i kada se daju kritike one argumentiraju jer i ja odgovaram argumentima. Neugodno iznenađuje koliko neki ljudi na ime nekih stranačkih ili partikularnih interesa napadaju bez argumenata, to izaziva nelagodu, ali to bi trebalo izazivati nelagodu i šire i sigurna sam da se ni hrvatski građani koji to gledaju i slušaju ne osjećaju ugodno”, kazala je.

Upitana je li sigurna u pozitivan ishod glasanja za nju s obzirom na trzavice unutar vladajuće koalicije, ministrica je rekla da su argumentirano odgovorili na sve navode iz zahtjeva za njezinim opozivom, ističući kako je sigurna da svi koji pažljivo čitaju mogu zaključiti da je taj zahtjev “neargumentirano sitno politikantstvo”.

Predsjednik Kluba zastupnika HNS-a Milorad Batinić kazao je kako zna da će manje ruku biti ‘za’, a više ‘protiv’ opoziva ministrice Divjak te očekuje potporu svih partnera, uključujući i Bandićeve zastupnike.

