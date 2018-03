VRDOLJAK O RAZDJELNICIMA: ‘Sama riječ govori da razdjeljuju, a ne da štede’

“Imali smo izbor kalorimetar, koji je koštao 10.000 kn ili razdjelnike, gdje sama riječ govori da razdjeljuje, ne može uštedjeti potrošeno pa onda u nekom trenutku može doći do nekih nepravdi”, kazao je bivši ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak pojašnjavajući svoj izbor vezano uz cijenu toplinske energije i uvedene razdijelnike. Uz to navodi da bi opet postupio na isti način.

“U zadanim oklonostima napravili smo najbolje što smo mogli”, izjavio je bivši ministar gospodarstva HNS-ovac Ivan Vrdoljak još jednom se gostujući na HRT-u osvrnuo na ugrađivanje razdjelnika. Pritom ističe kako nije rekao da je “zeznuo stvar” jer mu je cilj bio zadržati postojeću cijenu toplinske energije.

“Trebalo je educirati građane”

“Kako je bilo nemoguće pojeftiniti toplinsku energiju, a morali smo poštivati neke direktive, napravili smo neki dugotrajni proces da bi došli u konačnici kroz 5,6,7 godina do potpune liberalizacije tržišta. Ovo su prvi koraci i to su efekti tih koraka”, kazao je Vrdoljak dodajući kako je u cijelom procesu uvođenja razdjelnika bila potreba edukacija građana. Dodao je kako ne zna je li to bila njegova obveza ili “nečija druga”.

“Imam osjećaj da sam možda pustio u primjenu, a da se nije dovoljno educiralo vlasnike zgrada. To je jedini detalj koji je možda trebalo iskorigirati, ali to možemo sada učiniti ili sutra, ali opet mora doći do nekih promjena da bi došlo do liberalizacije tržišta, ali nemojte zaboraviti, toplinska energija nije poskupjela. Nije poskupjela u težim okolnostima, a to je bio moj cilj – ne poskupjeti. Imali smo izbor kalorimetar, koji je koštao 10.000 kn ili razdjelnike, gdje sama riječ govori da razdjeljuje, ne može uštedjeti potrošeno pa onda u nekom trenutku može doći do nekih nepravdi. Ako je netko dobio veći račun, drugi je dobio manji ali cijena je ostala ista jer sam je branio”, kazao je bivši ministar ističući kako bi opet učinio isto.



