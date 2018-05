VRDOLJAK O AFERI HOTMAIL: ‘Jel građani zbog dva maila žele izbore?’; poručio da on ne bi tražio povrat novca od savjetnika Agrokora

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak gostovao je na N1 televiziji

Za HNS-ovca Ivana Vrdoljaka politička cijena u aferi Hotmail je plaćena odlsakom mnistrice Martine Dalić, a kad je riječ o odgovornosti premijera Andreja Plankovića kaže kako nije moguće da premijer sve zna te da je svaki resor odgovornost pojedinog ministra.

“Napraviti Hotmail grupu od 10 ljudi nije prirodno. Za to se platila politička cijena. Zar politička cijena treba ići toliko daleko da ljudi koji nemaju veze s novcima blokiraju državu? Jel građani zbog dva maila žele izbore?”, kazao je Vrdoljak ujedno dodajući, na konstataciju da HNS u slučaju izbora ne bi prešao ni izborni prag, da izbori nisu dobrodošli ni opoziciji koja je trenutno posvađana.

Potom se dohvatio i mostovaca s kojima je već duže vrijeme u svojevrsnom ratu. “Zašto zastupamo stav da je želja građana da zbog maila Most i današnji premijer imaju istu odgovornost”, kazao je Vrdoljak upirući prstom u mostovce ističući kako je državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa bila mostovka koja ih je o svemu informirala.

Na konstataciju da se i premijer trebao informirati, Vrdoljak je za N1 kazao: “Odgovornost premijera je da reagira i naloži ministrima koji je tempo izrade. Nisam ja tu da branim po svaku cijenu Plenkovića, ali treba reći istinu. Zakon je izglasala većina i izabrala je Ramljaka. Izbor savjetnika, to više nije bila ingerencija premiejra.”

Ne bi tražio povrat novca

Premijerovu izjavu da savjetnici trebaju vratiti novac Vrdoljak ne bi izrekao jer smatra kako je riječ o novcu vjerovnika Agrokora koji to ne traže. “Neobično. Ja ne bih tražio da vrate novac, puno je neistina u kontekstu iznosa koji su se pojavljivali. Atmosfera je takva da je u igri 500 milijuna kuna javnog novca. Prvo, to nisu novci iz proračuna, nego iz sustava Agrokora. Drugo, od tih 500 miljuna kuna, hrvatska komponenta je na razini 4 milijuna kuna. Vjerovnici su rekli da nemaju problem, to su njihovi novci.”

Sada bi se, prema Vrdoljakovom mišljenju trebalo fokusirati na rezultat i nagodbu, a on vjeruje kako će ona do 10. srpnja biti postignuta, jer su im tako obećali u izvanrednoj upravi. Na pitanje šato im vjeruje, odgovara pitanjem: “Što mi je alternativa?”

Ujedno očekuje da nadležne institucije sve istraže kao što je to učinila i SOA čijim trenutnim rezultatima, kad su u pitanju prepiske između Plenkovića i Dalić, vjeruje.