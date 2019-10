VRDOLJAK KUPIO LUKSUZNI STAN U ZAGREBU: Platio ga je 2,4 milijuna kuna i objasnio kako, ali nešto nam tu nije jasno…

Ivan Vrdoljak, predsjednik HNS-a, navodi da je stan kupio s pomoću kredita, prodaje udjela u jednoj tvrtki te pozajmicom prijatelja, ali nije naveo čije je udjele prodao i za koliko novca, kao niti to tko mu je posudio novac

Ivan Vrdoljak, predsjednik HNS-a, koalicijskog partnera HDZ-a, u centru Zagreba je kupio stan od 168 kvadrata na posljednjem katu novoizgrađene zgrade po cijeni od barem 2,4 milijuna kuna, doznaje Index. S obzirom na to da od lipnja 2017. nije saborski zastupnik, niti je član Vlade, nije dužan podnositi imovinsku karticu.

Sam Vrdoljak je potvrdio kupnju nove nekretnine. Stanovi u toj zgradi bili su procijenjeni između 2500 i 3000 eura po kvadratu, a Vrdoljak tvrdi da je njegov stan koštao 2000 eura po kvadratu, odnosno da ga je platio 320.000 eura. Zanimljivo je i da je zgradu izgradila tvrtka Brimus, čiji je vlasnik Zvonimir Brizar, koji je i ranije bio blizak HNS-u.

Naoko transparentan odgovor

No, postavlja se pitanje otkud mu novac za novi stan velike površine u centru metropole. Vrdoljak je nastojao biti transparentan i dao odgovor na to pitanje, usput rekavši kako više nije podstanar.

“Točno je da smo moja obitelj i ja nakon osam godina podstanarstva u glavnom gradu, nedavno kupili stan u Zagrebu. Obiteljski smo jako sretni, osobito djeca jer su napokon dobili svoje sobe. Kao što znate, nisam javni dužnosnik i nisam dužan objavljivati imovinsku karticu, ali radi potpune transparentnosti i interesa vašeg medija i cijele javnosti ustupam vam i procijenjenu cijenu stana i izvore prihoda.

Dakle, kako bih zaštitio ostale stanare u zgradi mogu reći da je procijenjena vrijednost stana oko 320.000 eura, koji sam financirao na sljedeći način: 140.000 eura iz stambenog kredita, dio iz prodaje poslovnih udjela u tvrtki čiji sam bio vlasnik od 2001. godine, dio iz pozajmice prijatelja koja se jasno može vidjeti transakcijom u banci na tekućem računu.

Prije više od dvije godine dao sam ostavku u Hrvatskom saboru i tada sam donio odluku da ne želim koristiti mogućnost tzv. 6+6, odnosno da primam još godinu dana plaću iz državnog proračuna, što bi državu stajalo oko 400 tisuća kuna. Iz privatnog sektora sam ušao u politiku i sada sam se u privatni sektor odlučio vratiti i sukladno tome dužnost predsjednika HNS-a obavljam volonterski, bez plaće ili naknade. Želim još napomenuti i da Zakon o sprječavanju sukoba interesa sprječava raspolaganje poslovnim udjelima tijekom mandata dužnosnika (+1 godina), tako da sam poslovne udjele mogao prodavati tek nakon lipnja 2018. godine, tako da sam tek nakon toga bio u mogućnosti riješiti podstanarski status”, iscrpan je bio Vrdoljak.

Sumnjivi udjeli u tvrtkama

Ipak, njegov odgovor oko prodaje poslovnih udjela nije u skladu s njegovim dosadašnjim izjavama i javnim dokumentima. Naime, on spominje udjele tvrtke čiji je vlasnik bio od 2001. godine, a to, prema dostupnim podacima može biti samo “Ato Inženjering”, čiji suvlasnik nije bio on, već njegova bivša supruga Tatjana, kojoj je prepustio udjele tijekom razvoda prije više godina. Iz tvrtke su još 2016. potvrdili kako je Vrdoljak bio direktor do 2009. godine i kako je njegova bivša supruga jedan od osmero suvlasnika. Ta je tvrtka tada bila u fokusu HDZ-a, jer joj je navodno Vrdoljak, dok je bio ministar gospodarstva, priskrbio poslove s HEP-om vrijedne 150 milijuna kuna.

On je posljednju imovinsku karticu predao 2015. godine, a u njoj stoji kako je vlasnik stana od 98,47 kvadrata u Osijeku, koji je platio svojom ušteđevinom, te garaže kupljene 2014. godine, ima i kredit iz iste godine od 80.400 kuna, koji i dalje otplaćuje. Još je prijavio automobil, dva mopeda i tvrtku Visan. Sa suprugom je u suvlasništvu kuće u Aljmašu, dionica Atlantica te 64 paketa dionica T-HT-a. Na suprugu se vodi i Mercedes C klase. Vrdoljak je u imovinskoj kartici naveo i plaćanje alimentacije od 2500 kuna.

Doznaje se da je Vrdoljak zadržao postojeću imovinu, a nije niti zaradio od prodaje tvrtke Visan, dok s drugim tvrtkama nije imao poslovnih uspjeha. Opet se nameće pitanje otkud mu novac za stan?

Naime, tvrtka Visan je bila potencijalni materijal za aferu 2016., kada je prodana poduzetniku sa zadarskog područja, Goranu Tudoroviću, čiji je projekt Nova camping na Pagu u Vrdoljakovu mandatu ušao na popis strateških investicija. Vrdoljak je tada govorio da nema nikakvog sukoba interesa.

“Tvrtka Visan u trenutku prodaje nije imala nikakvih potraživanja ni dugovanja. Odgovorno to tvrdim. Saldo na računu je – nula. Prodana je za tisuću kuna, što je vrijednost ‘papira’, upravo zbog toga da se izbjegnu bilo kakve političke hajke”, rekao je Vrdoljak prije tri godine.

Novac dobio iz drugih izvora?

Vrdoljak je prošle godine osnovao tvrtku Livit, koja je tada završila u minusu, a u njegovu je vlasništvu i građevinska tvrtka Sunčani Žnjan. Njegova sadašnja supruga je 30. svibnja ove godine u vlasničkoj strukturi tvrtke Herbal Therapy, koja se bavi uvozom proizvoda od industrijske konoplje. Nije poznato je li Vrdoljak prodavao te tvrtke ili udjele u njima.

Ne zna se niti tko je prijatelj koji mu je pozajmio dio novca za kupnju stana. Još je manje poznato o kolikoj se pozajmici radi.

Pokušali smo kontaktirati Ivana Vrdoljaka, no on je na službenom putu u inozemstvu. Stoga smo upit poslali glasnogovorništvu HNS-a te ćemo odgovor objaviti čim ga dobijemo.