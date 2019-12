VRDOLJAK KRITIZIRAO KOLINDU, A BUTKOVIĆ VRDOLJAKA: ‘Nije normalno da koalicijski partner napada aktualnu predsjednicu’

‘Nije normalno da koalicijski partner u vrijeme predsjedničkih izbora napada aktualnu predsjednicu, koja je kandidat tvog koalicijskog partnera s kojim sjediš u Vladi’, kazao je minsitar Oleg Butković osvrćući se na izjave šefa HNS-a Ivana Vrdoljaka

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, danas je, dolazeći u Banske dvore, pred novinarima prokomentirao kampanju za predstojeće predsjedničke izbore. Pritom je kritizirao Ivana Vrdoljaka, predsjednika HNS-a, stranke koja je HDZ-ov koalicijski partner u Vladi.

Vrdoljak je prošloga tjedna uputio oštre kritike HDZ-ovoj predsjedničkoj kandidatkinji, aktualnoj predsjednici Republike Kolindi Grabar Kitarović. Ona je nakon objave loših rezultata hrvatskih učenika na međunarodnom PISA testu kazala kako je to dokaz da reforma obrazovanja (koju provodi HNS-ova ministrica obrazovanja Blaženka Divjak) ne donosi rezultate. Vrdoljak je na to, među ostalim, uzvratio da “Hrvatska zna, ali predsjednica očito ne zna”. Još je rekao i da predsjednica “umjesto Bandiću, donese kolače u školu”.

‘Nije normalno napadati onog s kim sjediš u Vladi’

Ministar Butković kazao je da se u HDZ-u nije razgovaralo o poziciji ministrice Divjak u Vladi, ali se osvrnuo na Vrdoljaka zbog njegovih izjava o Grabar Kitarović.

“Nije normalno da koalicijski partner u vrijeme predsjedničkih izbora napada aktualnu predsjednicu, koja je kandidat tvog koalicijskog partnera, s kojim sjediš u Vladi”, kazao je Butković.

Dodao je da će biti vremena i za obrazovnu reformu i za kampanju za parlamentarne izbore, ali da se sada treba usredotočiti na predstojeće predsjedničke izbore, javlja N1.

‘Ono što je rekao predsjednik stranke stoji’

Butković je komentirao i izjavu predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića da je “glas za Miroslava Škoru zapravo glas za Zorana Milanovića“.

“Ono što je rekao predsjednik stranke i Vlade stoji, jer onaj kandidat koji bi potencijalno dobio glasove HDZ-a, a to ne bi bila aktualna predsjednica, to jača kandidata sa suprotne strane, a to je Milanović. To je matematički jasno. Mi imamo svoju kandidatkinju i trebamo svi stati iza nje”, rekao je Butković.

