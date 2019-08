VRATIO SE IZ SAD-A DA BI BIO LIJEČNIK NA DALEKOM MALOM OTOKU: Mladi doktor otkrio zašto mu se ipak sve to isplati

Radi na dva otoka, a mještani obožavaju mladog liječnika

Dr. Velimir Vuk, rođen u Sisku, godinama je živio s obitelji na jugu SAD-a gdje je studirao biologiju, no vratio se u Hrvatsku te upisao Medicinski fakultet na engleskom jeziku u Zagrebu. Nakon završetka studija, tražio je posao, a najmiliji su mu bili otoci. Na kraju je posao dobio na Istu, otoku za stotinjak stanovnika u zadarskom arhipelagu udaljenom dva sata plovidbe od kopna. Trajekt do mjesta vozi jednom na dan.

“Obožavam hrvatske otoke, volio bih ih posjetiti što više. Slao sam molbe na hitne, domove zdravlja, kopno, najviše na otoke, a tu su mi dali ponudu i prihvatio sam trajni posao”, govori za RTL Danas ovaj liječnik opće prakse.

No ovaj 38-godišnjak skrbi i o pacijentima na Molatu.

‘Nekad pratim pacijente i gliserom u Zadar

Tamo dolazim u utorak i četvrtak, ja sam doktor opće medicine na Istu i Molatu, također radim pripravnost hitne kad sam tu gdje sam uvijek dežuran. Mogu me zvat usred noći, mogu me zvati bilo kada. Nekad pratim pacijente gliserom u Zadar”, kaže mladi liječnik te dodaje da je i mrtvozornik za ta dva otoka.

Mještani su oduševljeni mladim liječnikom.

“Uvijek dobro dođe ako i nije bolest u pitanju, već podrška. Pogotovo kad pokaže svoje pravo iskustvo, kada nam je najteže, da daje elana za dalje, da ne tonemo”, govori Ana s Ista.

Fali mu društvo i kultura

Priznaje kako mu nedostaje kulturnog i društvenog života jer je tijekom zime na Istu otvorena samo jedna krčma, a nedostaju mu i njegovi vršnjaci .

“Volim kazališta, kino, koncerte, to nemam, ali odem povremeno u Zadar po opremu i to je spas. No sve to nadoknađuje svaki onaj trenutak kada je na izoliranom otoku nekome pomognem”, zaključuje.

