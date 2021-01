VRATIMO GLAZBU U RUKE ONIMA KOJI TO NAJBOLJE ZNAJU: Profesori i učenici prikupljaju novac za obnovu Glazbene škole u Sisku

Profesori i učenici Glazbene škole Frana Lhotke Sisak pokrenuli su kampanju ‘Zajedno za glazbenu’ kojoj je cilj prikupiti sredstva za obnovu i ponovno opremanje škole s potrebnim inventarom i instrumentima

Da “glazba potječe iz srca ljudskih bića“ svima je poznata poslovica. Upravo su učenici Glazbene škole Frana Lhotke Sisak to prikazali svojim primjerom svirajući na hladnoći ispred ruševina svoje nekadašnje škole. Bio je to biser arhitekture grada Siska, nekadašnja sinagoga, a današnja Glazbena škola. Odnosno, barem je to bila do 29. siječnja 2020. godine kada je u 12 sati i 19 minuta nastala tišina ne samo u glazbenoj, već i u cijeloj Hrvatskoj.

Posljednje 53 godine škola je bila ispunjena zvukovima glazbe i dječjeg smijeha. Tisuće mališana zajedno je s učiteljima u toj školi prvi put zasviralo instrumente, naučilo prve note, pjevalo u zboru po prvi put, razbilo svoje strahove i ostvarilo svoje prve javne nastupe. Zvukovi instrumenata i glasova upili su se u zidove i svojom ljepotom uveličavali grad Sisak i Petrinju.

‘Istovremeno i tužan i sretan trenutak’

Prije nekoliko dana, točnije 8. siječnja, fotografija državne prvakinje u violončelu Sare Kolar kako svira ‘Elegiju’ Rudolfa Matza ispred ruševina svoje škole postala je viralna.

Bio je to početak kampanje “Zajedno za glazbenu” koju su pokrenuli profesori Glazbene škole Frana Lhotke Sisak. Sari se ispred Glazbene škole pridružilo još četvero učenika te je tako njih petero, svaki sa svojim instrumentom, zasviralo ne u unutarnjim prostorijama škole u kojoj su inače provodili svoje vrijeme ili u dvorani u kojoj su održavali koncerte, već vani na snijegu i hladnoći. Pomiješanih osjećaja i zasigurno promrzlih prstiju, učenici govore da im je škola drugi dom te da žele da se što prije obnovi. Violinistica Eva Šprišić za HRT je rekla kako je “izvoditi koncert pred popucalom glazbenom školom bio istovremeno i tužan i sretan trenutak, jer su svirali za svoju glazbenu školu”.

Nakon razornog potresa 360 učenika i 40 učitelja ostalo je bez svoje kuće glazbe i ljubavi, piše na stranicama kampanje. Glazbena škola Frana Lhotke u Sisku obilježena je crvenom naljepnicom i nije upotrebljiva.

Cilj je sakupiti 200.000 eura

“Konkretna šteta na školi je jasna samom tzv. naljepnicom koju je zgrada dobila, onom crvene boje. Zgrada je neuporabljiva. Hoće li se rušiti u cijelosti ili djelomično, još uvijek ne znamo, čekamo konkretnije informacije od nadležnih službi”, rekao je Danijel Majcen za Jutarnji list, profesor klarineta u toj školi, ujedno i osnivač kampanje.

Kampanja za obnovu škole će se provoditi na GoGetFunding platformi gdje će se do 28. veljače prikupljati financijska sredstva za pomoć u obnovi i ponovnom opremanju glazbene škole s potrebnim inventarom i instrumentima.

Učenici i učenice svirat će za svoju glazbenu školu, podsjećajući sve na važnost glazbene kulture i obrazovanja kao ključnog dijela oporavka od ova grozne tragedije. “Kampanju pokreću učitelji glazbene škole i cilj nam je sakupiti 200.000,00 eura. Od kampanje očekujemo da će velik broj ljudi prepoznati važnost glazbenog obrazovanja i postojanje koncertne dvorane za cijeli jedan kraj. Svi koji žele i mogu, bit će u mogućnosti donirati internet bankarstvom, PayPalom. Sve informacije o načinima plaćanja moći će se vidjeti na samom profilu kampanje, objašnjava Majcen.

Novac je, tvrdi, namijenjen svim oblicima pomoći u ponovo uspostavi glazbene nastave i koncertne djelatnosti u Glazbenoj školi Frana Lhotke u Sisku i Područne škole u Petrinji. “Glazbena škola Frana Lhotke u Sisku, sa svojom koncertnom dvoranom, jedina je velika koncertna dvorana u Sisačko-moslavačkoj županiji, a glazbena škola je centar glazbenog života i obrazovanja u Sisku i cijelom kraju. Njen gubitak, katastrofalan je za glazbeni život ovog kraja”, tvrdi Majcen.

Svojim donacijama možete pomoći vratiti glazbu u ruke onima koji to najbolje znaju – djeci i njihovim nastavnicima.

