VRATILI SE U HRVATSKU NAKON 20 GODINA ŽIVOTA U ŠVICARSKOJ: ‘Uvijek smo tome težili. Bio je to zadnji vlak – ili sada ili tek u penziji’

Problem s manjkom stanovništva u općini Podturen u Međimurju se rješava, čemu svjedoče brojne obitelji koje se ondje doseljavaju ili se vraćaju

Jedna među razvijenijim međimurskim lokalnim jedinicama je Općina Podturen. Tamo se znatna sredstva ulažu u prometnu infrastrukturu te je u tijeku obnova Doma kulture, a stiže i ambulanta.

Cijeli život u Podturnu živi i radi Marija Jambrošić koja se prisjeća davnih vremena kada su se mještani svakodnevno družili. No, danas je toga sve manje, a Marija otkriva da svoje mjesto u Međimurju ne bi ni za što mijenjala.

“Imamo crkvu, školu, trgovine kakve želimo, doktora. Jedino kada bi bilo više djece”, govori Marija za HRT. Ipak, problem s “manjkom” stanovništva u općini se rješava, čemu svjedoče brojne obitelji koje se ondje doseljavaju ili se vraćaju u Podturen.

Povratak iz Švicarske nakon 20 godina

Jedna od njih je Štefica Murković Strahija koja se nakon 20 godina života u Švicarskoj odlučila vratiti u ovo međimursko mjesto.

“Uvijek smo težili da se vratimo doma. Hvala Bogu što sam imala supruga koji me podržavao u tome, to je i njegov cilj. Mislili smo da je to zadnji vlak – ili ćemo se vratiti sad ili nećemo do penzije”, veli Štefica.

VRATIO SE IZ IRSKE I NEUGODNO SE IZNENADIO: ‘Neki su proizvodi u Hrvatskoj luksuz i duplo skuplji nego u Dublinu. I to u istom dućanu!’

Ulaganje u sportske aktivnosti i obrazovanje

Sportska dvorana i novoobnovljena škola nalaze se tik do kuće, a iz školskih klupa u Podturenu proizašlo je na desetke državnih prvaka. Hana Čemerika, učenica 8. razreda OŠ Podturen, nalazi se među njima. “Učitelji su super, potiču nas, što je najbitnije, i daju nam različite materijale da bi nama bilo ljepše i zanimljivije”, rekla je učenica Hana.

“Jednosmjenska nastava je uvelike pomogla da djeca u školi zaista provode ugodne dane i da možemo djecu odgajati za sretno i zdravo djetinjstvo. To nam je prvi prioritet, poručuje ravnateljica škole Marijana Cerovec.

Učenicima i rekreativcima su u sklopu sportskog parka dostupni nogometni, košarkaški te teniski tereni kao i atletska staza. U to je uloženo više od tri milijuna kuna. Obnova doma kulture je također u tijeku, a i unutrašnjost ambulante obnovit će se nakon 30 godina. Perica Hajdarović, načelnik Podturna, tvrdi kako je vrijednost tog projekta 300.000 kuna.

“Tom obnovom ćemo dobiti mogućnost dodatnih prostora koje će se moći koristiti za dodatne zdravstvene usluge na području naše općine”, rekao je načelnik Hajdarović za HRT.