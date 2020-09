VRATILE SE VRUĆINE, TEMPERATURE DANAS IDU ČAK DO 30 STUPNJEVA: Neće dugo ostati tako, već sutra navečer stiže nova promjena

U nedjelju u unutrašnjosti pretežno sunčano i vrlo toplo, ali u drugom dijelu dana u zapadnim krajevima nestabilnije, uz porast vjerojatnosti lokalnih pljuskova i grmljavine

Svi oni koji su se pitali hoće li vikend provesti na otvorenom uz sunce i uživanciju, slijedi odgovor: da, ovaj vikend će to biti moguće. Kako za HRT prognozira meteorolog DHMZ-a Tomislav Kozarić, u subotu će u istočnoj Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vrlo toplo, s najvišom dnevnom temperaturom između 27 i 29 °C. Ujutro mjestimice magla, ponajprije u dolini Save, gdje će biti i najsvježije.

Stabilno i sunčano, ponegdje s jutarnjom maglom, bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren južni. Najniža temperatura od 11 do 13 °C, a najviša oko vrlo toplih 28 °C.

Magle će u subotnje jutro biti i po kolinama gorske Hrvatske i u unutrašnjosti Istre. A dan će posvuda na zapadu zemlje proteći uz sunce. Na sjevernom Jadranu puhat će slab i umjeren sjeverozapadnjak, uz malo do umjereno valovito more, a podno Velebita ujutro bura. Poslijepodnevna temperatura od 26 °C u gorju do 31 °C na moru.

Subota u Dalmaciji i na jugu zemlje

I Dalmacija će obilovati suncem, vedrinom i vrlo toplim vremenom. Ponegdje će danju biti i vruće, osobito u unutrašnjosti Dalmacije, gdje će ujutro opet biti svježe, a lokalno je moguća i magla. U početku duž obale slaba i umjerena bura, a od sredine dana maestral, uz ponegdje umjereno valovito more.

Obilje sunca bit će i na jugu Hrvatske, i pritom još u noći i ujutro umjerena bura, poslijepodne slab do umjeren jugozapadnjak u okretanju na sjeverozapadnjak uz većinom malo valovito more, temperature ugodnih 23 do 25 °C. Najviša temperatura zraka pak od 27 °C na obali do 32 °C u zaobalju.”

U nedjelju nestabilnije na zapadu, zatim i u većini krajeva kiša

U nedjelju u unutrašnjosti pretežno sunčano i vrlo toplo, ali u drugom dijelu dana u zapadnim krajevima nestabilnije, uz porast vjerojatnosti lokalnih pljuskova i grmljavine. U ponedjeljak posvuda na kopnu više oblaka i svježije, a ponajprije u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj ponegdje kiša uz pad temperature. U utorak djelomice sunčano. Vjetar uglavnom slab, početkom novog tjedna umjeren sjeveroistočni i sjeverni.

Na Jadranu i u danima koji slijede pretežno sunčano, često vedro, te vrlo toplo i vruće, a samo u ponedjeljak na sjevernom dijelu više oblaka uz mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom ili samo kratkotrajno malo kiše. Nakon slabog do umjerenog jugozapadnjaka i juga, u ponedjeljak će zapuhati umjerena i jaka bura, najprije na sjevernom Jadranu, gdje će danju malo osvježiti, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić iz DHMZ-a.

“Prije ponovnih školskih briga i novih nam izazova, iskoristimo povoljan vikend za boravak na otvorenom, opuštanje i uživanje”, savjetuje meteorolog na kraju.