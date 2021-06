Liječnici zagrebačke Klinike za traumatologiju posljednjih nekoliko dana svakodnevno zbrinjavaju pacijente - zbog napada vrana, piše Jutarnji list. Premda napadi vrana u ovo doba godine nisu rijetkost, liječnici naglašavaju da ovakve ozlijede ne pamte.

Dr. Stipe Ćorluka u posljednja tri dežurstva primio je četiri pacijentice koje su napale ptice, prilikom čega su zadobile teže ozljede. "Iskreno, ovakvo što nisam doživio otkako radim. U posljednjih deset dana na hitni prijem došla nam je djevojčica koja je zbog napada vrane slomila kralježnicu, jedna djevojka ima slomljenu ruku, jedna koljeno, a jedna je iskrenula gležanj", rekao je dr. Ćorluka.

Najteža ozljeda - slomljeno koljeno

Liječnicima su djevojke rekle da su se vrane zalijetale u njih ničim izazvane, a dvije najteže ozlijeđene djevojke bile su na biciklima te su prilikom pada zadobile prijelome.

"Najteža ozljeda je kod djevojke koja ima slomljeno koljeno, već je dva puta operirana i još uvijek je hospitalizirana. U bolnici je još uvijek i djevojka koja ima slomljenu kralježnicu. Srećom, zasad nije bilo potrebe za operacijom, a ako kontrolni RTG bude dobar, ići će na kućnu njegu", rekao je dr. Ćorluka.

Dvije ženske osobe koje su prošle s "blažim ozljedama" puštene su kući ubrzo nakon sanacije ozljeda. Jedna djevojka rekla je da se vrana počela zalijetati u nju prilikom šetnje te ju je prvo uspjela otjerati rukama. Ipak, to nije bilo dovoljno budući da je ptica nastavila svoj napad, a djevojka je, pokušavajući se obraniti od ptice koja se po drugi puta zaletjela u nju, pala i ozlijedila zglob na ruci.

Nekoliko koincidencija

Liječnik Traumatologije rekao je da su sve djevojke napadnute na području oko Trešnjevke i Knežije. "Ima nekoliko zanimljivih koincidencija. Riječ je o ženskim osobama, napadi su se događali predvečer i sve imaju dugu kosu", rekao je dr. Ćorluka.

Također, i hitni prijem bilježi pacijente koji su došli zbog zalijetanja vrana. Nijedna osoba liječničku pomoć nije zatražila zbog ozljede koju je nanijela ptica, već se radi o ozljedama koje su nastale kao posljedica napada. Najteže ozljede pretrpjele su dvije djevojke koje su se u vrijeme napada nalazile na biciklu te se nisu mogle zaštititi od ptice.

Ornitologinja iz udruge Biom, Iva Šoštarić rekla je da se događa da vrane napadaju ljude, no ističe da nikada prije nije čula za takve ozljede. "Kada vrana napadne, a to obično radi jer se osjeća ugroženom, najbolje je početi mahati rukama i tako je preplašiti. Nema potrebe trčati, nego se samo bržim korakom udaljiti. Naravno, na biciklu je to teže, ali ako je moguće, treba se odmah zaustaviti sići i potjerati vranu", rekla je.