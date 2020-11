‘VRAG JE SADA STVARNO ODNIO ŠALU’; Žestoka reakcija znanstvenika Štagljara: ‘Netko će morati i te kako odgovarati za sve koji su izgubili živote’

U ovom trenutku u Hrvatskoj ima 893 (!!!) slučajeva na milijun stanovnika. No očito vladajuću garnituru za to uopće nije briga. Zdravstveni sustav nam se raspada, i moji kolege liječnici koji rade po bolnicama u Zagrebu mi kažu da se situacija totalno otima kontroli. A neki “eminentni” znanstvenici iz znanstvenog vijeća i dalje tvrde da je situacija pod kontrolom i da strože mjere nisu potrebne, jer da čak i umjereni lockdown ne pokazuje učinkovitost, navodi Štagljar

Dr. sc. Igor Štagljar, poznati hrvatski znanstvenik, usporedio je stanje s koronavirusom u Hrvatskoj i u kanadskom gradu Torontu u kojem se, iako je prosjek zaraženih znatno manji, uvode strože mjere. Njegovu objavu na Facebooku pod naslovom ‘Toronto ide u drugi lockdown’ prenosimo u cijelosti:

‘I, eto, “zimski” COVID je ipak napravio svoje – zbog “samo” 1,418 novih slučajeva koji su jučer registrirani u cijeloj provinciji Ontario (a ona broji 14.6 milijuna žitelja; dakle radi se o 97 slučajeva na 1 milijun stanovnika), te jučerašnjih 420 novih slučajeva u Torontu (populacija od 6.2 milijuna stanovnika; što implicira 68 slučaja na 1 milijun stanovnika), Vlada naše provincije Ontario je jučer odlučila da od ponedjeljka 23. studenog idemo u drugi lockdown od početka ove pandemije koji će trajati 28 dana.

‘SUSTAV SE ZBILJA SLOMIO…’; Šefica udruge bolničkih liječnika: ‘Brojni ljudi su se zarazili, a nisu trebali. Odgovorni su Vlada i Stožer’

Od sljedećeg ponedjeljka se zatvaraju svi ne-esencijalni poslovi, uključujući frizere, saloni za uljepšavanje (jao, Vlatka Zoldos, pa kako bi ti ovo preživjela?), shopping centre i restauranti od kojih ćete jedino moći uzeti hranu za van. Noćni klubovi, kafići i teretane su već zatvoreni od sredine listopada. Crkve će i dalje ostati otvorene tijekom sljedećih 28 dana, ali će u njima moći istovremeno biti samo 10 ljudi. Škole će i dalje ostati otvorene, sto je po meni pametna odluka.

Kada te brojke preslikate na trenutnu situaciju u Hrvatskoj (populacija od 4 milijuna stanovnika) koja je danas objavila rekordna 3,573 nova slučaja te 47 umrlih, onda ne trebate biti baš previše vješti u matematici da izračunate da je u Hrvatskoj vrag sada stvarno uzeo šalu, jer to znači da u ovom trenutku u Hrvatskoj ima 893 (!!!) slučajeva na milijun stanovnika. No očito vladajuću garnituru za to uopće nije briga. Zdravstveni sustav nam se raspada, i moji kolege liječnici koji rade po bolnicama u Zagrebu mi kažu da se situacija totalno otima kontroli. A neki “eminentni” znanstvenici iz znanstvenog vijeća i dalje tvrde da je situacija pod kontrolom i da strože mjere nisu potrebne, jer da čak i umjereni lockdown ne pokazuje učinkovitost. Znači Kanada, Francuska, Njemačka, Austrija, Belgija, Izrael, Španjolska, Nizozemska, Italija, Češka, Slovenija rade stvari potpuno krivo jer su uvele drugi lockdown kao bi spriječile eksponencijalni rast novih slučajeva i veliki porast broja umrlih od COVID-19?

‘PRIZNAJEM DA OVO NIJE LAKA BOLEST…’; Ministar Vili Beroš misli da zna gdje se zarazio: ‘Trudio sam se zaštititi, ali nisam uspio’

Mislim da će nakon što završi ova pandemija netko i te kako morati odgovarati za sve ljude koji su izgubili živote zbog nemara naših vlasti i krivih savjeta nekolicine znanstvenika i “priučenih” epidemiologa iz znanstvenog savjeta. Zapravo, cjelokupna trenutna situacija u Hrvatskoj oko COVID-19 me sada u potpunosti podsjeća na odnos još uvijek aktualne vlasti u SAD-u prema ovoj pandemiji, jer u zadnja dva mjeseca Vlada ne pokazuje niti malo empatije i razumijevanja za trenutnu situaciju. A to je baš šteta jer je Vlada tijekom prvog lockdowna od ožujka do svibnja ove godine situaciju odlično držala pod kontrolom. Hvalio sam ih na sva usta još do sredine listopada, ali sada to nažalost više ne mogu.

Krajnje je vrijeme da se po tom pitanju stvari počnu drastično mijenjati jer će u protivnom uz ovakvo ponašanje do pojave cjepiva u Hrvatskoj u prvom kvartalu 2021. biti više tisuća mrtvih. Jer, u protivnom će nas uskoro biti puno manje od četiri milijuna.

P.S.

Naravno da sam sarkastičan i da ne vjerujem u “ljetni” i “zimski” COVID-19.”, napisao je znanstvenik.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.