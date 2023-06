Jednog je poduzetnika (52) prošle nedjelje policija zaustavila na graničnom prijelazu Vinjani Donji pri povratku s vjenčanja u Hercegovini.

Do komplikacija je došlo kada su granični policajci vidjeli kako mu je automobil pun papirnatog novca i kovanica.

Nakon što ga je policija izdvojila i prebrojila sav novac, privremeno mu je oduzeto 20.000 eura i dobio je kaznu od 5500 eura, a još mu je uručen zapisnik koji on ne želi potpisati.

'Ništa nisam skrivao'

"Ovako, ja sam čovjek koji ima po Zagrebu praonice automobila i kad sam išao na svadbu u Hercegovinu ponio sam sa sobom utržak iz svojih praonica tog dana, nisam stigao staviti to na banku. Drugi razlog je bio što mi je tjedan dana prije netko provalio u tetkin stan i opljačkao ga, pa sam se bojao da se i meni isto ne dogodi. Kad sam izlazio iz Hrvatske nitko me nije ništa pitao niti zaustavljao. Od tog novca što sam nosio tamo plaćao sam što sam trebao, a kad sam se vraćao, posudio sam od rođaka dio novca", ispričao je za Slobodnu Dalmaciju pa dodao:

"Mislio sam to prijaviti na carini, zato sam, kad sam se vraćao u Mercedesu zagrebačkih registracija, cariniku kad me je pitao imam li što prijaviti i rekao da nemam ništa osim nekoliko tisuća eura. Na podu suvozačeva sjedišta bile su vreće s kovanicama, a u prtljažniku sam imao još vreća s papirnatim novcem. Ništa nisam skrivao, sve je bilo vidljivo. Rekao sam mu da idemo izbrojiti, pa koliko ima, nek’ me kazne ako moraju i okej. Njemu su oči, što se ono kaže, 'zinule' kad je vidio vreće s novcem. Onda su njih petorica ušla u prostoriju. Sve su stavili na stol i počeli ručno brojiti ispred mene, nisu imali ni aparat za brojenje papirnatih novčanica, a ni za kovanicu."

Na kraju je izbrojeno 20.000 eura, ali poduzetnik smatra kako je tamo bilo dvostruko više, zbog čega je preko odvjetnika uložio prigovor na carinsko rješenje o prekršaju.