Na sljedećim izborima u Hrvatskoj možda ćete moći glasati i za Ivicu Todorića koji posljednjih dana grmi da ima političke ambicije i da osniva političku stranku. Tvrdi da je HDZ na 18, a on na 80 posto. Može li gazda postati premijer, istražio je Ivan Skorin u prilogu za RTL Direkt.

"Ja bih volio jako biti premijer Bosne i Hercegovine. Mislim da ima veliki potencijal", rekao je Todorić koji ima ambicije i za bavljenje politikom u susjednim zemljama.

"Mi imamo male države, to su tolike stranke, razumijete. Čovjeka glava zaboli.To moramo zbrisati, to moramo maknuti. Mi moramo biti svi zajedno pa ćemo jednog dana reć: ok, sad smo stvorili novu državu...", objasnio je Todorić.

Građanin: 'Ne znam koliko mu je ta realna i pametna opcija'

Sadržaj njegovih izjava Skorin nije želio komentirati, ali je zato provjerio kolike su njegove šanse. Građani, čini se, nisu toliko entuzijastični kao Todorić.

"Ne znam koliko mu je ta realna i pametna opcija", rekao je postolar Kristijan koji ne bi glasao za njega. Slastičarki Josipi na spomen njegova imena padne na pamet "katastrofa".

Za Todorića ne bi glasala ni frizerka Dijana. "Nemam baš nikakvo mišljenje o njemu, apsolutno nikakvo", rekla je.

'Vraćam tvrtku, vraćam državu'

"Koliko god mi smatramo da to može biti zabavno, ali ovo što mu se događa pravno gledajući i ako ispadne da država stvarno mora mu dati nekakvu odštetu, on ima jako dobru šansu. Onda može imati doslovno slogan: Vraćam tvrtku, vraćam državu", kaže komunikacijski stručnjak Željko Riha.

"Neka prvo pokuša biti premijer Hrvatske, pa nakon toga, ako uspije, može jedan mandat odraditi i u Bosni i Hercegovini", odgovara Ivana Marić, politička analitičarka iz BiH, koja kaže da u njezinoj zemlji uglavnom prevladava populizam.

Inače, u usporedbi Plenković-Todorić-Grbin, Hrvati su najviše "guglali" premijera Andreja Plenkovića u zadnjih mjesec dana, dok je Todorić drugi, a Peđa Grbin treći. Ti su rezultati dosta drugačiji od Todorićevih podataka.

Komunikacijski stručnjak Riha ipak misli da je sve moguće.

"Kod nas su stvarno politika i izbori pokazali da neki ljudi za koje nikada ne biste rekli da su za Sabor su bili", ističe Riha.

