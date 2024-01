Kako RTL neslužbeno doznaje da bi obuka trebala trajala 30 dana, a ono što je ukinuto jer smo NATO članica i imamo profesionalnu vojsku, služilo bi se odmah nakon srednje škole.

Za ulazak u svijet vojske nekad se čekalo u redu, jer se moralo, a danas ni 200 zainteresiranih maturanata pred vratima Vojnog učilišta u Zagrebu koji je otvorilo vrata zainteresiranim mladićima i djevojkama koji žele postati kadeti. No, sve je izglednije da će se i to promijeniti. Vojni rok ili vojna obuka ponovno se, čini se, vraća. MORH još radi na konceptu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

" To je prvoklasno političko pitanje i sigurno će se oko njega lomiti velika koplja. Ja mogu govoriti samo o tome da mi se čini da je sigurnosna situacija vrlo zahtjevna i da će se na nekakav način tome morati odgovoriti – je li uvođenje vojnog roka jedino rješenje i je li to najbolji način, to zaista ne znam", kazala je brigadirka Vesna Trut, prodekanica za studijske programe na Hrvatskom vojnom učilištu

Zagrepčanin Karlo Huzanić smatra da bi trebalo vratiti obavezno vojni rok "Barem minimalan, da se ljudi nauče barem nekim osnovama", kaže Huzanić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa