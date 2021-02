VRAĆA SE IMUNOLOŠKI? U iduća dva tjedna trebala bi se omogućiti gradnja tvornice vrijedne 350 milijuna kuna

U roku od dva tjedna na Vladi trebale naći tri točke koje bi omogućile da se krene s gradnjom tvornice vrijedne 350 milijuna kuna, a tvornicu bi gradili u Brezju

Pokretanje proizvodnje u staroj tvornici Imunološkog zavoda pomrsili su zagrebački potresi, a ministar zdravstva, Vili Beroš u kolovozu prošle godine je sazvao sastanak koji je bio okidač za izradu plana nove tvornice koja bi Imunološki trebala vratiti u život.

24sata doznaje kako bi se u roku od dva tjedna na Vladi trebale naći tri točke koje bi omogućile da se krene s gradnjom tvornice vrijedne 350 milijuna kuna, a tvornicu bi gradili u Brezju. Za potrebe gradnje bi se, kako doznaje 24sata, zaposlilo i 200 novih stručnjaka. Budući da u Imunološkom još rade stručnjaci koji su radili i u doba dok je ondje cvala proizvodnja, ostaje dovoljno vremena da se “mlade snage” pripreme za budući posao jer bi gradnja tvornice trajala maksimalno tri godine, a stariji kolege imaju iskustva i znanja koje mogu prenijeti na buduće generacije.

Do sada je Imunološki zavod pripremio svu potrebnu dokumentaciju operativnog plana te revizijskih i financijskih izvještaja, procjene vrijednosti dionica kao i procjene nezavisnih pravnih i zdravstvenih stručnjaka koje su u tijeku, a put do svih dozvola je težak jer se pravni odnosi nisu riješili još od 1996. godine. No, čelni ljudi Imunološkog višemjesečnim su poslom raspetljali sve pravne zavrzlame i pripremili potrebnu dokumentaciju i planove koje Vlada treba potvrditi.

HRVATSKA VIŠE NE MOŽE PROIZVESTI CJEPIVO, MOŽEMO LI TO PROMIJENITI? ‘To više nije realno ostvarivo. Puno je tu razloga…’

Tvornica na dva kata

Buduća tvornica nalazi se na livadi s konjima koji služe za proizvodnju zmijskog otrova, zmijarnik i ovčarnik, a zemljište je u vlasništvu društva i pod hipotekom države u iznosu od 50 milijuna kuna. Kako doznaje navedeni portal, sva nadležna ministarstva dala su pozitivno mišljenje što znači da trenutno nema prepreka za buduću proizvodnju cjepiva u Hrvatskoj.

Još 2006. godine Švicarci su napravili idejni projekt, a budući da se s gradnjom tvornice želi što prije krenuti radit će se na temelju tog plana uz eventualne preinake. Zamisao tvornice je da ona bude na kat – prizemni dio predviđen je za cjepiva protiv dječjih bolesti, poput rubeole za što Imunološki ima matične sojeve, a gornji bi dio bio za cjepiva protiv gripe. Prema pisanju 24sata, Indijci već žele potpisivati ugovore, a javljaju se i ostali partneri iz svijeta. Ukoliko će sve biti po planu, tvornicu bi mogli isplatiti u roku od jedne do tri godine.

RAVNATELJ IMUNOLOŠKOG ZAVODA: ‘Sad su barem svi svjesni da nam treba Imunološki’; ‘Za ponovno pokretanje bit će potrebne barem tri godine’