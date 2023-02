Po prestanku predsjedničkog mandata bivša predsjednica se rijetko oglašavala, no sada to čini sve češće.

"Kada bih ponovila mandat ne bi puno mijenjala, radila bi do kraja, ali bih puno više vjerovala sebi i svojem instintku nego nekim ljudima koji su bili oko mene", izjavila je Grabar Kitarović.

"I sada je glavna tema: vraća je li se bivša predsjednica u politiku i u kojem svojstvu? Može li ugroziti Plenkovića, Milanovića ili možda ipak Jensa Stoltenberga.

Samo spekulacije ili?

Od Boli me pipi do Ruth Bader Ginsberg. Cijela država strepi koju će majicu iduću izvaditi iz ormara", kazala je u uvodu priloga voditeljica RTL Direkta Mojmira Pastorčić.

Ovako je to komentirala žestoka MOST-ovka. "Poruka na majici vrlo je neukusna, doista ne znam što se događa", rekla je saborska zastupnica MOST-a Marija Selak Raspudić.

"Svakako se trudi da se vrati u politiku nakon propalih ambicija u NATO-u", rekao je predsjednik NS Reformista, Radimir Čačić.

"Ona doslovce kaže da ju boli pipi i da kao ima li tko tko me želi angažirati, da li sam nekome zaimljiva, fali li vam kandidata", smatra komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

"Pa to je super povratnički slogan, boli me pipi, jer to je zapravo spin off predsjednika našeg koji ima moto boli me kuki", rekao je bivši predsjednički kandidat Dario Juričan.

'U HDZ-u su je odavno pročitali'

"Ona savršeno odgovara profilom ajmo reći. Ima šanse, ako stranka odluči da joj treba jedno takvo lice", istaknuo je Macan.

"Sve je moguće, ali nije vjerojatno jer u HDZ-u su Kolindu odavno pročitali. Kolinda je najbolji primjer one vrste političara koji su svedeni samo na osobnu ambiciju", istaknuo je Čaćić.

"Ona je više otišla u ovu jednu drugu nišu celebrity političara, političara koji nisu dijelom ozbiljne europske niše", istaknula je Ankica Mamić, komunikacijska stručnjakinja.