VOZIO DUBRAVOM 234 KM/H, SNIMIO SVE I OBJAVIO POD SVOJIM IMENOM I PREZIMENOM: Ipak bi se mogao lako izvući

Priveden je i ispitan mladić koji je divljao automobilom Avenijom Dubrava, vozeći se 234 km/h

Nakon što su građani prijavili nedavno objavljenu viralnu snimku divljanja mladića koji automobilom vozi 234 km/h Avenijom Dubrava te prolazi kroz tri crvena, mladić je vrlo brzo priveden i ispitan, izvještava Nova TV. Snimku je sam snimio i objavio na Instagramu pod vlastitim imenom i prezimenom.

Budući da na Aveniji Dubrava nema kamera i da policijska postaja pored koje je prošao u automobilu pokriva samo ulaz, bez svjedoka događaja teško će se dokazati da je upravo on vozio automobil i snimao. Za obijesnu bi vožnju, inače, mogao dobiti i do 3 godine zatvora, no to je teško dokazivo.

„Naš stav je da to ostane u domeni prekršaja. Teško je dokazati ovu izravnu namjeru i opasnost za život i tijelo jer u toj snimci ne vidi se nigdje da je nastupila, nitko od pješaka nije ugrožen“, rekao je za Provjereno Nove TV Mato Kovačević, pomoćnik načelnika za kontrolu i upravljanje u cestovnom prometu.

Izgorila u provaliji

U prošlu subotu je u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila 19 minuta iza ponoći na Jadranskoj magistrali od Primoštena prema Marini Kremisk poginula 20-godišnja djevojka. Da stvar bude gora, vozač automobila zbog kojeg je okrenula volan prema provaliji nije joj ni pokušao pomoći.

“Otvoriš oči, imaš svakakve slike. Čas mi je ona kako se smije. Čas mi je situacija zamišljam kako joj je bilo u tom autu. Kako joj je bilo kad je bila izgorila. Sve ti te slike kroz glavu onda se trgneš. Bolje mi je da ne znam”, rekla je za Provjereno majka poginule Laure.

“Ja ne želim nikoga kriviti niti ništa. Meni Laure više nema, nema, ali ako već si toliko neodgovoran da voziš tolikom brzinom i da ne paziš, onda si moga’ bit bar toliko odgovoran stat i pomoć. Ništa drugo”, rekla je Laurina majka za Provjereno koje je istražilo jesu li za nesreće krive loše prometnice, neodgovorni vozači ili sustav koji ih propušta kažnjavati.

