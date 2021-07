U vlaku Hrvatskih željeznica koji je u četvrtak u 16.12 krenuo iz Osijeka u Zagreb ljudi su se šest sati kuhali na paklenim temperaturama toplinskog vala budući da vlak nije bio klimatiziran. Vanjska je temperatura iznosila gotovo 40 stupnjeva, a na pješčanim je površinama mjereno i po 50.

"Ušao sam u usijani prostor gdje nisam mogao normalno disati. Najprije sam higijenskim maramicama očistio prljava platnena sjedala i prostor između njih, a potom sjeo očekujući da će klima-uređaj svaki trenutak proraditi. No ne samo da nisu upalili klimu prije nego što putnici uđu da ih bar dočeka rashlađen prostor na dan najžešćeg toplinskoga vala, već su pojasnili da klimatizacijski uređaji ne rade jer se, eto, vlak pregrijao!? Ne moram ni govoriti da prozor nije bilo moguće otvoriti i uskoro je danak platio putnik kojemu je u vlaku pozlilo", ispričao je za Glas Slavonije 60-godišnji Osječanin.

'Mokar od glave do pete'

Istaknuo je da su nakon toga kupe s putnikom koji je kolabirao zamračili, iako klima-uređaj ni tada nije proradio. Supruga sugovornika Glasa Slavonije otkrila je da je, nakon što je dopratila supruga na vlak, jedva čekala izići na zrak iako ju je vani dočekalo 40 stupnjeva.

"Nakon što je došao u Zagreb, suprug mi je rekao da je bio mokar od glave do pete. Neću ni govoriti da je osoba s dijabetesom, no i da nije, nedopustivo je da putnici u 21. stoljeću putuju u vlaku u kojemu klima-uređaj nije prilagođen radu u uvjetima kakvi su bili taj četvrtak. Kupio je povratnu kartu, no naglasio je kako ga HŽ više sigurno neće vidjeti, što je i razumljivo, jer unatoč tome što pruža određenu komociju naspram autobusa, vlak iz Osijeka vozi duže od predviđenoga, bez klima-uređaja, i to u najtoplijem danu u godini", kaže sugovornica.

HŽ tvrdi da je klima djelomično radila

Iz HŽ – Putničkog prijevoza su rekli “da uređaj nije bio u uporabi do Vrbovca (koji je blizu Zagreba, nap. a.), dok je od kolodvora Vrbovec do Zagreba radio u punom kapacitetu”.

Ispričali su se putnicima vlaka 782 zbog uvjeta na putovanju u četvrtak pa pojasnili su da zbog iznadprosječnih temperatura dolazi do otežanog rada klimatizacijskog sustava u vlakovima i vagonima te da je do navedenog došlo i tijekom vožnje spomenutoga vlaka.

Osječanka je na šalteru pitala hoće li vlak doći na vrijeme i rečeno je da hoće, unatoč radovima. Međutim, vlak koji je u Zagreb prema voznome redu trebao stići u 21.05, u to vrijeme onamo nije došao. “Stigao je sat vremena kasnije”, potvrđuje sugovornica Glasa Slavonija.