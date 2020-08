‘VOZI, MIŠKO, DOK SE GRAD RASPADA’; Procurila sramotna odluka: ‘Bandićeva ekipa osjeća da je kraj i muzu sve što se može’

Unatoč nalazu Državne revizije koja kaže da je dnevni najam neisplativ, u Holdingu od toga ne odustaju

Novi vozni park parkiran je ispred Zagrebačkog holdinga – inicijativa ‘Zagreb te zove’ postavila je dječje autiće ispred upravne zgrade u znak prosvjeda zbog nabavke novih automobila. Akciju su nazvali ”Vozi, Miško, dok se grad raspada”.

”Ovo je sramotna odluka kad znamo kako nakon posljedica potresa i poplave u kakvom je grad stanju. Da oni obnavljaju vozni park i donose takvu odluku, ne postoji taj razlog”, upozorava Gordana Pasanec iz Inicijative za RTL.

ZAGREB KUPUJE NOVE AUTE, MEĐU NJIMA I NEKE NAJLUKSUZNIJE: ‘Ljudi su ostali bez domova, a mi…’; Inicijative uputile poziv građanima

Inicijativa je objavljivala fotografije na svojim stranicama, a riječ je o zaštopanim šahtovima nakon nevremena, a nekoliko dana nakon toga izašla je vijest o nabavci 312 novih automobila, od kojih su neki luksuzni, u vrijednosti 16,6 milijuna kuna bez PDV-a.

Neki su građani ostavili i helikopter za pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavla Kalinića, a najveći dio njih je donio autiće, kažu: ”To s automobilima je stvarno dno dna. Kad pogledate da ljudi nemaju gdje živjeti, ljudi žive u studentskom domu. Stanovi su im porušeni, a on kupuje vozni park. Ovo je ozbiljna stvar. Ovo što oni rade to je neozbiljno i to treba zaustaviti, treba naći način da se promijeni struktura vlasti u Zagrebu da to bude u korist građana”.

Akciju je došao podržati i Tomislav Tomašević

Inicijativa zahtijeva odustajanje od nabavke automobila, ostavke Uprave i Nadzornog odbora Holdinga, odgovornost gradonačelnika Milana Bandića, kao i da se u cijelu priču uključe DORH i USKOK.

Akciju je došao podržati i Tomislav Tomašević iz Zagreb je NAŠ!: ”Čovjek misli da će u nekom trenutku stati ovo besramno trošenje gradskog novca. Posebice nakon ove tri havarije u Zagrebu, ako računamo i epidemiju. Očito se ide do kraja izmusti sve što se može izmusti, vidi se da Bandićeva ekipa osjeća da je ovo kraj i idu izmusti sve što se može”.

A iz Grada danas podsjećaju da je ovo tek savjetovanje prije nabavke. Ipak, izgleda da se spremaju određene izmjene plana. Na pitanje razmišlja li Zagreb, odnosno Holding odustati od nabavke tih automobila, zamjenica gradonačelnika Olivera Majić odvraća: ”217 automobila su automobili koji se koriste u operativnom poslovanju Holdinga i komunalnih službi, a za devet automobila bit će revidirano kako u smislu klase tako i u smislu vrijednosti”.

MIŠKO I DALJE VOZI; Evo što iz Holdinga poručuju o nabavi automobila: ‘Dnevni najam vozila ostaje, pokazao se dobrim’

Unatoč nalazu Državne revizije koja kaže da je dnevni najam neisplativ, u Holdingu od toga ne odustaju pa tako članica Uprave Holdinga Marica Duspara kaže: ”Revizija uvijek ima dobru namjeru da se provjere troškovi što je bolje što ne. Nakon devet godina mi stojimo iza toga da je ovo ipak bolji model”.

A različiti modeli automobila na raspolaganju su i samom gradonačelniku. U RTL-ovoj arhivi pronašli su tri različita modela kojima je obilazio Zagreb.

Današnja akcija ispred Holdinga nalik je, pak, na onu iz 2013. kad su Siščani ostavljali dječje autiće ispred zgrade Županije u znak prosvjeda zbog nabave skupocjenog automobila u kojem se trebala voziti tadašnja županica Marina Lovrić Merzel.