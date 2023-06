Znate li gdje ste bili 5. 12. 2020. godine, primjerice u podne? I tko je u to vrijeme upravljao vašim vozilom? Vrlo vjerojatno nitko od vas ne zna, ali zato se jedna lokalna općina potrudila da neki saznaju i pritom osjete veliku gorčinu. Naime, eto, Grad Samobor, preciznije njegov Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo, poslao je nakon dvije i pol godine (!?) na adresu nekih vozača 'Obavijest o počinjenom prekršaju'.

U obavijesti koju je ovih dana dobio naš čitatelj navodi se: 'Dana 5. 12. 2020. u 12.53 sati, tijekom nadzora prometa u mirovanju na području Grada Samobora ovlaštena službena osoba Odjela prometnog redarstva uočila je i fotografirala osobno vozilo te i te registarske oznake, nepropisno parkirano na dijelu ulice Mali Lipovec u blizini kućnog broja 28, gdje je širina slobodnog prolaza od parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku bila manja od tri metra, o čemu je sastavljeno Izvješće kojim je utvrđen prekršaj po osnovi članka 82. stavak 1. točka 12. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kažnjiv po članku 82. stavak 4., istog Zakona, za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 39,82 eura (300,02 kune)'.

Priložili su i 'prigodnu' fotografiju.

Plati odmah 20 eura i nikome ništa. U protivnom...

Nadalje, dostavljaju uplatnicu kojom se može najduže u roku tri dana od primitka, platiti polovica kazne, dakle iznos od 19,91 euro (150,01 kuna) u korist proračuna Grada Samobora, te navode ako to platite smatrat će se da je kazna plaćena u cijelosti, te se neće voditi prekršajni postupak, niti će se počinitelja prekršaja smatrati osuđenim za prekršaj.

A onda slijedi prijetnja.

"Upozoravamo vas, ako se novčana kazna ne plati u roku od tri dana, da ste kao vlasnik navedenog vozila, sukladno Zakonu, dužni u roku 15 dana od primitka ovog dopisa, na priloženom obrascu, dostaviti vjerodostojne podatke o identitetu osobe koja je u vrijeme počinjenja prekršaja upravljala vozilom... U protivnom, kao vlasnik vozila, temeljem članka 229., stavka 7., istog Zakona bit ćete kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 660 do 1990 eura (5000 do 15.000 kuna).

I za kraj, najslađi dio: 'Napominjemo da prekršajni postupak još nije pokrenut te protiv ove obavijesti ne možete podnositi pravne lijekove'.

'Tjedan dana nakon kraja pandemije, ovo me dočeka u kasliću...'

"Kakav filigranski način punjenja lokalnog proračuna. Ovo mi je nevjerojatno i neshvatljivo na više razina. Čak i da sam počinio prekršaj, a o tome ću nešto kasnije, kako možete čekati skoro tri godine da pošaljete ovakvu obavijest?! Ovo u životu nisam doživio. A gdje sam tada bio? Iskreno, i nakon što sam vidio fotografiju, nisam imao pojma gdje sam to bio. Ja sam iz Zagreba i samo mi je palo na pamet da je očito riječ o nekom izletu na kojem sam bio sa ženom i klincima. Sjećam se da je to bilo vrijeme covida i famoznih covid mjera, kada su svi koristili svaki mogući trenutak da odu nekamo u prirodu, na svježi zrak, u šetnju, pa smo, eto, tako valjda i mi. I zanimljivo, mjesec dana nakon proglašenja kraja pandemije, ja dobijem ovo u kaslić...", navodi čitatelj Net.hr-a (podaci poznati redakciji).

Problem od tri metra

No, ajmo sada malo o počinjenom 'famoznom prekršaju'. Podsjećamo, riječ je o cesti koja nema nogostupa, niti bilo kakvog prometnog znaka zabrane parkiranja, a, navodno nije bilo u izravnoj blizini ni jedne kuće.

"Kaže prometni redar da od mog auta do srednje linije na cesti nisu bila tri metra. Kao što možete vidjeti na fotografiji ja sam zapravo zadnji u velikoj koloni vozila koja se parkirala na identičan način, što znači da smo svi u tom prekršaju, a s obzirom na to da nas je bilo sigurno 20-ak, ako ne i više, jasno je kako je ovo za proračun Grada Samobora nikad lakše zarađena lova. Ali mene ovdje zanimaju neke druge stvari", navodi naš čitatelj.

Broj jedan, dodaje čitatelj, kako oni, prema ovoj fotografiji, znaju da nema tri metra od auta do srednje linije?

'Je li kažnjena Zimska služba? Ovo je njihova krivnja'

"Nema nikakve izmjere na fotografiji. Je li ovo odokativna procjena prometnog redara ili je čovjek izašao iz automobila, uzeo metar i mjerio? Ja to ne znam. Postoji samo ova fotka i ja evo tvrdim da su tu tri metra. I što ćemo sad? Drugo, ako doista nema tri metra do srednje linije, je li prometni redar možda izdao kaznu i zimskoj službi koja je čistila ovaj snijeg? Jer, oni su u tom slučaju glavni krivci. Kako? Pa pogledajte malo bolje fotografiju. Svi automobili parkirani su na snijegu. Štoviše, koliko ja vidim, kod svih ima barem 20-30 cm snijega između auta i ceste. Dakle, ako nema tri metra između auta i srednje linije, to znači da zimska služba nije odradila svoj posao i ne drži se Zakona jer nije očistila dovoljno snijega, zar ne?", pita se naš čitatelj.

'Pa vidi se na fotki tko je upravljao vozilom. Nitko!'

No, ni tu nije kraj apsurdima ove priče.

"Kažu da ako nisam ja vozio, da prijavim onoga tko je. Dakle, u startu je napisano krivo. Ljudi dragi, fotografirate parkiran i naravno prazan automobil i tražite mene da vam kažem tko je u tom trenutku upravljao vozilom, i to nakon tri godine?! Pa nitko, to se i vidi iz priložene fotografije", napominje naš čitatelj, te se zatim dotiče i ove famozne prijetnje: 'Dakle, sukus svega, ili plati 20 eura i nikom ništa, ili odaj tko je vozio, a ako to ne učiniš platit ćeš ultimativnu cijenu i kaznu od 2000 eura. Pa ne znam stvarno jel bih se smijao ili plakao na sve ovo. I onda šlag na kraju, ja se na ovo ne mogu ni žaliti jer, eto, ovo je samo obavijest", govori čitatelj.

'Nije stvar u 20 eura, već principa'

Na pitanje što je na kraju učinio, čitatelj navodi: 'Meni je potpuno jasno da je svima teško u današnje vrijeme. Inflacija je, plaće su male, sve poskupljuje i novac svima treba pa tako i lokalnim upravama i samoupravama, ali mislim da ovo nije ispravan način. Iskreno, ja sam platio ovih 20 eura i to sam učinio samo zato što nisam htio da ispadne da sam izašao u javnost s ovim kako bih izbjegao plaćanje. Ne, htio sam da se ovo objavi kako bih ukazao da ovo nikako nije u redu. Nije stvar u 20 eura, stvar je principa. Gledajte, možda je i redar u pravu i možda sam stvarno počinio prekršaj, ali sve u ovoj priči je apsurdno i neprihvatljivo. Ponavljam, prošle su skoro tri godine. Već i drugu valutu imamo. Morali su preračunavati kazne. Pa onda ovakve prijetnje i još da ne možeš praktički učiniti ništa, ja na ovo nemam riječi", zaključuje čitatelj Net.hr-a.

Svake godine imaju 50-ak ovakvih slučajeva?!

Nazvali smo Grad Samobor za objašnjenje.

Mladića koji nam se javio prvo smo upitali zna li on gdje je bio u podne 5. 12. 2020. godine. On se prvo nasmijao, misleći da je riječ o nekoj šali, ali onda kada smo mu objasnili o čemu je riječ, naglo se uozbiljio, kazao 'da, stvarno nije u redu da se to šalje nakon skoro tri godine' te nam samo proslijedio broj pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti.

On, kako kaže, nije upoznat s konkretnim slučajem. Kazao nam je kako je na ovoj poziciji tek nekoliko mjeseci, ali na naše pitanje kako je moguće da se šalju ovakve obavijesti nakon toliko vremena kazao je da to nije izolirani slučaj te da, koliko on zna, za te prekršaje nije nastupila zastara i svake godine imaju 50-ak primjera koji tek nakon ovoliko vremena stignu na red, jer prometni redari imaju jako puno posla. Također, kaže da na takva mjesta redari uvijek dolaze nakon prijave, no jasno smo mu pročitali kako to ovdje nije bio slučaj.

Kada smo mu dali ime prometnog redara koji stoji iza ove obavijesti naveo je kako ga zna i da je riječ o vrlo profesionalnom i predanom radniku.

Za daljnje 'rješavanje problema' kaže da bi bilo najbolje da stranka koja je dobila obavijest dođe u prostorije komunalnog redarstva u Samoboru pa da na licu mjesta vidi o čemu je riječ. Kada smo ovo prenijeli našem čitatelju samo je kratko ustvrdio: 'Ma ne pada mi na pamet!'.

I za kraj, nije zgorega za spomenuti, ni pročelnik nije znao gdje je bio u podne 5. 12. 2020. godine...