Skupina maloljetnika, i to uglavnom djevojčica između 13 i 15 godina, srušila je vozačicu autobusa na pod i divljački je mlatila. Nakon što su je iscipelarile, došla je hitna, policija i interna kontrola ZET-a. Incident se dogodio na liniji Črnomerec-Gornja Bistra, piše Danas.hr. Policija je na kraju uhitila maloljetnike.

Ovo je drugi napad na vozače ZET-a u mjesec dana. Udruga sindikata vozača i prometnih radnika izborila se da se napadi na vozače vode kao napadi na osobe od javnog interesa, ali iz Sindikata smatraju da se taj zakon ne primjenjuje dovoljno dobro.

Zamolila ih je da napuste vozilo

"To su djevojčice i jedan dječak u dobi od nekih 13 i 14 godina. Kad sam otišla do zadnjeg kraja autobusa i zamolila ih da napuste vozilo, dečko se baca na leđa i cipelari me s nogama i rukama i lupa po meni", kaže vozačica ZET-a.

Brutalni napad, ničim izazvan, dogodio se u nedjelju. Kada se napokon uspjela dočepati vozačke kabine i pozvati policiju, krenula je nova runda divljaštva.

"U tom trenutku navaljuju na moj vozački prostor, ruše me, cipelare, otvaraju na silu moja vrata i bježe van", dodaje.

Nazvala je policiju koja je na kraju i uhitila maloljetnike.

"Pitaju me zašto nisam vratila. Imam svoju djecu i moja djeca trebaju majku, zato nisam vratila. Ja se i sada tresem. Osjećam se jadno i poniženo. Udarci ne bole. Boli me psiha. Stanimo tom divljaštvu već jednom na kraj, ne može to dalje više tako ići", kazala je vozačica.

Nedavno je 74-godišnjak napao kontrolora

"Imali smo napad na kontrolora karata s nožem prije neka dva mjeseca, gdje je napadač imao 74 godine, i mi vidimo da su tu napadi od 14 do 74 godine i nikako se ne smije događati da se takvi brutalni napadi događaju", kaže predsjednik Sindikata ZET-a, Dražen Jović.

"Novčane kazne su takve kakve jesu, naravno one postoje no vjerujemo da ozbiljna kaznena odgovornost tu nosi puno veću težinu i na tome inzistiramo", dodao je predsjednik Uprave ZET-a, Marko Bogdanović.

'Nije rješenje zatvoriti ih'

"Građani griješe i misle da je to najjednostavnije – misle da djevojčice i dječake koji naprave nešto loše treba zatvoriti, baciti ključ, zaboraviti, ne dati im više jesti, ili ne dat im više spavati i da smo riješili problem – nismo riješili problem", poručuje sutkinja za mladež Lana Peto Kujundžić.

Problem s godinama postaje sve veći. Nekada su samo pet posto maloljetnih počinitelja bile djevojčice, a u Zagrebu je sada ta brojka oko 20 posto u odnosu na sva kaznena djela.

"Ta djeca legnu nasred ceste i čekaju da netko naiđe na njih. Kolega koči ko manijak i kaže "šta radiš?". Oni mrtvo hladno dalje leže na cesti. Je li to normalno ljudi?", pita vozačica.

