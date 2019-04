VOZAČI STARIJI OD 67 IPAK NEĆE MORATI NA PREGLEDE: Digli su frku i napali ‘lobi medicine rada’, Vlada odustala

U Hrvatskoj živi oko 212.000 vozača starijih od 67 godina

Vijest da je Vlada odustala od obvezujućih zdravstvenih pregleda za starije vozače objavio je Sindikat umirovljenika Hrvatske na svojoj Facebook stranici, a informaciju je potvrdila predsjednica SUH-a Jasna A. Petrović, pišu Vijesti.hr.

“Ovo je četvrti put u posljednjih tri i pol godine da smo kao umirovljeničke udruge morali ulaziti u borbu protiv diskriminacije starijih osoba i to vrlo argumentirano. Nažalost, u razgovorima u Ravnateljstvu policije nismo naišli na razumijevanje te smo se nakon toga, s obzirom da su se oni pozivali na mišljenje struke odnosno lobi medicine rada, obratili Ministarstvu zdravstva i zatražili s njima razgovore na kojima su oni otklonili svoje sudjelovanje u predlaganju takvog mišljenja. Prije toga smo se obratili ministru Božinoviću otvorenim pismom, a prije tjedan dana i premijeru Plenkoviću s vrlo jasnim argumentima i prijedlozima. Očito je to pobijedilo jer je na sjednici Vlade prijedlog MUP-a je izbačen iz zakonskog prijedloga koji je išao u proceduru u Sabor”, izjavila je Petrović.

‘Statistike MUP-a su dokazale da to ne stoji’

Željko Šemper, član Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe i član predsjedništva HSU-a, zadovoljan je odlukom.

“Mi smo statističkim podacima dokazali da kategorija 60+ nije nikakva prijetnja, uspoređivanje s vozačima do 24 godine, stvarno nema smisla. Statistike MUP-a su dokazale da to ne stoji. Kad sam bio u 7. sazivu Sabora onda nam je to prezentirano kao da je to direktiva EU-a. Međutim to je bila prijevara, mi smo kasnije vidjeli da različite države EU-a to rješavaju na različite načine. Belgija, Njemačka, Francuska uopće nemaju nikakve uvjete. To je diskriminatorski i veliki trošak. Ne mogu godine biti mjerilo je li netko zdrav ili ima smanjene sposobnosti, to je individualno. 67 godina i više nije bolest”, kazao je Šemper.

Podsjećamo, novi Zakon o prometu predviđao je da će svi stariji od 67 morati na obvezni liječnički pregled kako bi produljili vozačku dozvolu, a taj bi pregled platili nekih 500 kuna. U novom nacrtu Zakona ne spominje se odredba koja je prema mnogima diskriminatorna. Odredba je nakratko zaživjela 2014. godine, no maknuta je iz Zakona godinu dana kasnije.

‘Mi smo se pobunili i kad je bivša vlada napravila taj eksperiment’

“Članovi nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe su u više navrata imali to na dnevnom redu i pregovarali su s predstavnicima Ministarstva rada i Ministarstva zdravstva. Moguće je da je to konačno prvi rezultat jednog dobro dijeloga unutar Nacionalnog vijeća. Mi smo se pobunili i kad je bivša vlada napravila taj eksperiment. Mi zagovaramo to da liječnik opće medicine ima pravo prosuditi kakvo je stanje, a ukoliko nije siguran da se ciljano uputi specijalisti na provjeru raznih motoričkih funkcija ili psihofizičkih sposobnosti. Stojimo od početka pri stavu da se pregledavati treba, ali ne na način da je to preskupo za umirovljenika”, kazao je saborski zastupnik Silvano Hrelja (HSU).

Inače, Hrvatska ima oko 212.000 vozača starijih od 67 godina.