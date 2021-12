Nakon što je više od 700 vozača saniteta i 300 medicinskih sestara i tehničara u sanitetskom prijevozu najavilo podizanje ustavne tužbe protiv Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, danas su na konferenciji za novinare objasnili svoje poteze. Sindikalni povjerenik Vladimir Markuš rekao je da se vode kao vozači, dostavljači na lakim teretnim vozilima, te da to sve govori kolika je volja i želja Ministarsta zdravstva da se riješi njihov veliki problem, prenosi N1.

“Zatražili smo hitan sastanak koji je održan 8.12., gdje je bio prisutan gospodin Dulibić i Marija Pečanec, dobili smo slične odgovore s dodatnom informacijom, da su oni išli s izjavom da su oni svoj dio posla odradili i da su sve proslijedili na Ministarstvo financija i da je to sve dalje na Mariću da riješi i da onda to nakon toga treba riješiti Plenković i potpisati Vlada. Ovim putem apeliram na Marića i Plenkovića, ako je istina ovo što govore, da se to riješi”, rekao je Markuš.

Prijetnja štrajka

Kaže da će im dati još prostora, do kraja prvog mjeseca 2022. da se ta situacija razriješi. "Ako se ne razriješi, mi krećemo u podizanje ustavne tužbe protiv Ministarstva zdravstva. Ujedno s podizanjem tužbe ići ćemo u štrajk, u obustavu rada. Mi taj štrajk niti želimo niti smo ga željeli, niti smo željeli ustavnu tužubu, ali uz sav ovaj proces mi ne vidimo drugačijeg načina kako riješiti ovaj problem. Nama je 2011. oduzeto ono što je bilo naše. Mi ne tražimo povećanje plaće, tražimo samo ono što je naše i da riješe taj problem”, rekao je Markuš.

“Zamolio bih Beroša, znamo da on ima pune ruke posla zbog covida, da nađe vremena za nas vozače saniteta, medicinske sestre i tehničare, da riješi tu situaciju i molimo ga da ispravi tuđu grešku. On nije kriv za to što se događa u sanitetu, krivi su drugi koji su obnašali te dužnosti, ali tražimo od njega da bude taj koji će riješiti taj problem i koji će nama vratiti naše dostojanstvo”.