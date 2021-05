VOZAČI, PRIPREMITE SE: U utorak navečer kreće posebna regulacija prometa; Evo na koje lokacije treba obratiti pozornost

Posebna regulacija prometa u Zagrebu vrijedit će od utorka u 19 sati do ponedjeljka, 31. svibnja do 20 sati

Povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 30. obljetnice ustrojavanja HV-a koje se obilježava 28. svibnja, vrijedit će posebna regulacija prometa i parkiranja vozila, objavio je Grad Zagreb na svojim službenim stranicama.

Posebna regulacija prometa vrijedit će od utorka, 25. svibnja, u 19 sati do ponedjeljka, 31. svibnja do 20 sati na sljedećim lokacijama:

Ulica Florijana Andrašeca i Kranjčevićeva ulica

U utorak, 25. svibnja u 19 sati do ponedjeljka, 31. svibnja do 20 sati uvodi se zabrana zaustavljanja i parkiranja u Kranjčevićevoj ulici na parkirališnim mjestima uz pješačko-kolni ulaz na stadion.

Od srijede, 26. svibnja od 18 sati do petka, 28. svibnja do 21 sat uvest će se zabrana zaustavljanja i parkiranja na parkirališnim mjestima s lijeve i desne strane Ulice Florijana Andrašeca i Kranjčevićeve ulice od Brozove do Badalićeve ulice.

U četvrtak, 27. svibnja od 13 do 21 sati i u petak, 28. svibnja od 12 do 21 sati, uvest će se zabrana prometovanja motornih vozila Ulicom Florijana Andrašeca i Kranjčevićevom ulicom od Brozove do Badalićeve ulice, osim za vozila s posebnom dozvolom.

U četvrtak, od 13 do 21 sati i petak, od 12 do 21 sati, na snazi će biti povremena zabrana prometovanja motornih vozila i tramvaja u trajanju do 30 minuta raskrižjem Ulice Florijana Andrašeca, Tratinske i Kranjčevićeve tijekom prolaska svečanih postroja u odlasku iz smjera Ulice Florijana Andrašeca prema stadionu u Kranjčevićevoj i u povratku.

ŠRC Jarun

Od srijede, 26. svibnja pa do nedjelje 30. svibnja do 20 sati uvodi se zabrana zaustavljanja i parkiranja na području ŠRC Jarun u Aleji Matije Ljubeka, od ulice Hrgovići do Ulice Hrvatskog sokola.

Od četvrtka, 27. svibnja do subote, 29. svibnja između 6 sati i ponoći uvodi se zabrana prometovanja motornih vozila na području RŠC Jarun u Aleji Matije Ljubeka od ulice Hrgovići do Ulice Hrvatskog sokola.

U petak, 28. svibnja od 8 do 15 sati također se privremeno uvodi korištenje parkirališnog prostora u Ulici don Petra Šimića u zoni crkve Sveta Mati Slobode.

Trg Republike Hrvatske

U petak 28. svibnja, od 6 do 18 sati na snazi će biti zabrana zaustavljanja i parkiranja na parkirališnim mjestima sa zapadne strane Trg Republike Hrvatske, od Savske ceste do Frankopanske ulice, a ukida se i taksi stajalište na zapadnom dijelu Trga Republike Hrvatske.