VOZAČI OVOG PRIJEVOZNIKA OSTALI BEZ STIMULACIJE: Razlog? Pojedinci su novac od prodanih karata zadržali za sebe

‘Svjesni smo činjenice da svatko od nas, a pogotovo u ovim za sve nas teškim vremenima, kada su osobni dohoci umanjeni, ima financijskih problema. Ali to nikako ne može biti opravdanje da novac koji je netko dobio od utrška zadrži za sebe’, poručili su iz Sindikata Primorsko-goranskih komunalaca

Neformalni sastanak održan je u petak u uredu direktora riječkog prijevoznika KD Autotrolej te su na njemu bili prisutni predstavnici sindikata koji djeluju u toj firmi.

Kako prenosi Riportal, na sastanku se između ostalog razgovaralo o problemu ne predavanja inkasa odnosno utrška od strane pojedinih vozača, obavještavaju putem Facebooka svoje članstvo iz Sindikata primorsko-goranskih komunalca.

“Slijedom toga donesen je jedan sporazum oko neisplate stimulacije od 20 odnosno 10 posto na koju imate pravo prema Kolektivnom ugovoru. Znamo i svjesni smo činjenice da svatko od nas, a pogotovo u ovim za sve nas teškim vremenima, kada su osobni dohoci umanjeni, ima financijskih problema. Ali to nikako ne može biti opravdanje da novac koji je netko dobio od utrška zadrži za sebe.

Tako su pojedinci doveli do toga da se moralo pribjeći mjeri koja za sobom ima posljedicu da će ti isti ostati bez stimulacije od prodaje, ali ono što je gore od toga je to da su svoje kolege sada ograničili da inkas odnosno utržak moraju predati u roku do 7 dana odnosno do 15 dana za one vozače koji ne dolaze često u Rijeku prema rasporedu rada. U protivnom neće moći ostvariti pozitivnu stimulaciju za prodaju.

KATARINA PEOVIĆ UPOZORILA: Rijeka može ostati bez javnog prijevoza

‘Ukupni iznos duga nije mali’

Kao što smo već ranije naveli, svjesni smo činjenice da mnogi iz nekih razloga zapadnu u financijske probleme pa se snalaze na razne načine. Morate znati da novac od utrška ne pripada vama već poduzeću u kojem radite kako bi vam osiguralo potrebnu isplatu osobnog dohotka i podmirilo troškove poslovanja.

Ukupni iznos koji se duguje nije mali i nije zanemariv, zapravo on iznosi gotovo onoliko koliko vam poslodavac isplaćuje ukupnu mjesečnu stimulaciju za prodane karte.

Iskoristiti ćemo i ovu priliku da pozovemo sve naše članove koji su na bilo koji način dužni da nam se jave. U našem sindikatu imamo sluha i razumijevanja, a što je najbitnije imamo mogućnost za kratkoročne i dugoročne pozajmice koje su naravno bez kamata. Osim toga imamo i kasu uzajame pomoći. Možemo vam na neki način pomoći da si olakšate financijske probleme i podmirite ova dugovanja. Obratite nam se s punim povjerenjem jer tu smo radi Vas! ” prenosi Riportal Facebook obavijest Sindikata primorsko-goranskih komunalaca.