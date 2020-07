VOZAČI, OPREZ: Srna je jutros na autocesti A3, HAK moli za oprez; Zbog snimanja reklame zastoj kod Rijeke

Na graničnim prijelazima moguća su duža čekanja

Srna je uočena na autocesti A3 između čvorova Križ i Ivanić-Grad u srijedu ujutro, pa iz Hrvatskog-auto kluba korisnike mole za dodatan oprez.

Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

U pomorskom prometu bez poteškoća

Zbog snimanja reklame danas će se promet će se zaustavljati na nekoliko cesta na području Rijeke i na otoku Krku: na državnoj cesti D501 na području Rijeke od 11 do 17 sati nekoliko puta najviše do sedam minuta te na županijskoj cesti ŽC5125 (Krk, Stara Baška) od 17 do 20 sati nekoliko puta na najviše 10 minuta.

Zbog pojačanog prometa i aktualnih kontrola prilikom prelaska državne granice na većini su graničnih prijelaza moguća duža čekanja.

