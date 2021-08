Vozači dostavnih vozila za Supetar ne odustaju od blokade luke na otoku, i to u petak, kada se očekuju najveće ovosezonske gužve, piše Slobodna Dalmacija.

"Kad stigne "Ujević" iz Splita, nema iskrcaja osim ako će u more! Mi ćemo prepriječit rampu i nitko neće ni iz trajekta ni u trajekt", najavljuje desetak vozača koji svaki dan iz Splita prvim i drugim trajektom polaze za Supetar.

Najviše ih boli što im nitko od onih koji bi to mogli ne olakšava brži povratak, nego se, nakon jurnjave po otoku kako bi iskrcali robu, zateknu po nekoliko sati u koloni pred trajektom.

Žele da im otvore lijevu traku

"Oni ne mogu reći kako nemaju infrastrukturu da nam omoguće pravo prvenstva jer postoji lijeva traka kojom bismo i mi mogli do broda. Ali, na naše oči propuštaju vozila postirske 'Sardine'. Uporno tražimo samo to da nas puste preko reda u trajekt, da nam daju pravo prvenstva. Tražili su to i naši poslodavci od njihovih komunalaca, ali oni uporno govore da to nije moguće. Ne razumijem zašto", govori Vedran.

"Krećemo oko ponoći prema skladištu u Dugopolju napuniti robu, slijećemo niz brzu cestu prema splitskoj luci da bi uhvatili mjesto za prvi trajekt u pet tako što stojimo od dva sata u redu. I nikad ne uspijemo ući svi na taj prvi, već na onaj u šest i pol. Da bar uvedu i trajekt u šest", nastavlja Vedran i kaže kako cijeli Brač ovisi o njima.

Trebalo bi sagraditi novi brod?

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković pokazala je razumijevanje za problem, no ona ga vidi i u brodaru koji ne uvodi dodatne linije. Predlaže da dostavna vozila isplovljavaju iz splitske Sjeverne luke jer bi se time rasteretio promet i u Splitu i na otoku. No, operativci u splitskoj luci objašnjavaju da nijedan od postojećih trajekata koji plove za Supetar ne može biti prilagođen samo za teretna vozila te bi se trebao sagraditi upravo takav da bi problem bio riješen na zadovoljavajući način.

Vedran i njegovi kolege kažu da je to idealno rješenje, no na duge staze, a sada traže da im otvore lijevu traku i da imaju pravo prvenstva na ukrcaj u luci.